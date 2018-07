"Reivindiqueu-nos": l'actualitat en 8 tuits

1. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

Avui fa 100 dies que em retenen a la presó d’Alcalà-Meco. El nostre empresonament no serà en va, gaudiu de la vida i de la llibertat. No ens convertiu en víctimes, som dones, som democràtes i volem ser lliures. Reivindiqueu-nos.

2. Núria de Gispert, portaveu nacional de Demòcrates i expresidenta del Parlament

Si, és ben cert que ER va posar la llavor de l’independentisme i va arribar a un 12%. Hem estat “els conversos” els que hem arribat al 47%. No es pot treure cap mèrit a ningú. I per damunt de tot, ha estat la gent la que amb el seu impuls ha fet que siguem ara on som.