Un any del dilema: l'actualitat en 8 tuits

1. Àngels Ponsa i Roca, exdiputada al Parlament (JxSí)



Des q m’he llevat, no puc deixar de pensar en els moments q vàrem viure avui fa 1 any.

Em ve al cap la imatge del MHP @KRLS amb un posat més q seriós, denotava el dilema entre el q era la seva clara voluntat i el q creia q calia fer per evitar el q avui ja tenim confirmat.