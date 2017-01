L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Catalunya en minúscula'

Ja s’ha celebrat la tan trompetejada Conferència de Presidents autonòmics. Què n’ha sortit? Llegim què n’explica el cap de Política de l’ARA, Maiol Roger: “El resultat és una comissió que busqui un acord en finançament (en política, quan no hi ha res es crea una comissió d’estudi) i un avís de Rajoy alertant que no serà generós amb les comunitats”.

Si ho volen en les paraules d’un mitjà espanyol, a la portada de 'El País': “Pacte per a un nou model de finançament autonòmic”.

Si això és tot, no és gran cosa. Perquè l’actual sistema data del 2009, i per tant ja hauria hagut de renovar fa 3 anys. Rajoy s’ha limitat a solemnitzar que es disposa a fer allò que fa anys que tenia l’obligació d’impulsar.

Però això no és tot. ¿Com explica la Conferència el mitjà amb una línia editorial més pròxima a Rajoy, que és ‘La Razón’? Doncs així: “Pacte per blindar l’estat autonòmic davant Puigdemont”.

Per cert, com serà aquest blindatge de l’Estat davant el president de la Generalitat que la portada del diari conté una falta d’ortografia. Vejam si la troben:

“Rajoy i les comunitats acorden impulsar un nou sistema de finançament amb o sense catalunya”, “reforcen la cooperació i esquiven la reforma de la Constitució”. En efecte, han escrit ‘catalunya’, amb minúscula. Falta d’ortografia. Bé, més que falta d’ortografia seria un poema visual, una metàfora del cas.

Però això no és tot. De què va anar exactament la Conferència de Presidents autonòmics? Llegim-ho a la crònica: “Finançament. Rajoy pacta amb les comunitats autònomes frenar ‘els privilegis’ de Catalunya”. “Privilegis” ho diu entre cometes, amb la qual cosa cal entendre que el lector ja entén que es tracta d’una manera de parlar que no designa exactament el que diu, però recull una idea que ja ens entenem. En algunes línies de pensament, “por ‘Catalunya’ me viene ‘privilegios’”. Si es llegeix la informació, es veu que això dels privilegis seria la bilateralitat que Puigdemont reclama en la relació amb Espanya.

No van acordar res més, ahir? Sí. A la columna dels acords n’hi llegim onze, dels quals en destaquem tres. Reglament de la conferència: “Amb la finalitat de reforçar el paper de la Conferència de Presidents, es fixa el compromís de convocar-la un cop a l’any”. Caram, sí que era important.

Un altre: “Transcorreguts 20 anys des de la creació de la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea, procedeix a examinar-ne el funcionament, l’eficàcia i l’agilitat”. Sí, probablement, si en 20 anys no s’ho han mirat, sí que haurien de mirar com van d’agilitat. I una altra que no fa cap gràcia: “Protecció al consumidor vulnerable d’energia elèctrica. Una nova regulació vol evitar els talls de llum no desitjats amb l’actuació prèvia dels serveis socials. Cal la participació de les comunitats en el desenvolupament del reial decret llei”.

Doncs si una regulació vol evitar els talls de llum, van molt tard. Ja fa més de 3 anys que el Govern va prohibir a les companyies de llum i gas tallar el subministrament per impagament a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica durant els mesos de més fred, però l’abril de l’any passat el TC va anul·lar el decret contra la pobresa energètica de Catalunya per considerar que envaïa competències estatals, en una mesura de l’estat espanyol que desprotegida els més pobres a Catalunya i que convertia, una vegada més, l’autonomia en una fireta. Mai havia estat tan oportú posar ‘catalunya’ en minúscula

Aquest és el pa que s’hi va donar. I no s’hi donarà gaire més pa. Si ara Junts pel Sí i la CUP no tiren endavant els pressupostos, molta gent no entendrem res.