Cap sector econòmic no està exempt d’implicar-se en la mitigació del canvi climàtic. Tampoc el del vi, on s’imposa el reduce, reuse and recycle que proposen les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible de les regions; l’estil de producció del segle XXI ha d’estar basat en l’ecoeficiència. El càlcul de la petjada de carboni, l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica i la reducció del consum d’aigua estan a l’ordre del dia. Per convicció o per necessitat. Els cellers sumen cada dia que passa noves accions. La pròxima podria ser estendre la durabilitat dels envasos per evitar els alts percentatges de diòxid de carboni que alliberen a l’atmosfera. El programa reWINE, liderat pel Parc de Recerca UAB i amb finançament europeu, proposa estudiar la viabilitat de recollir, netejar i reutilitzar les ampolles de vidre del sector vitivinícola català. Un 6% dels 9 milions d’envasos consumits cada dia són ampolles de vi.

“Un 43% de les ampolles no es reciclen i esdevenen residus finals: 60.000 tones de vidre a l’any. És un problema per al medi ambient”, diu taxatiu Juan Fran Sangüesa, coordinador de reWINE. “Com que hi ha moltes marques, productors i elements de màrqueting, les ampolles de vi no es reciclen, a diferència de les dels refrescos i cerveses”. El programa vol canviar mentalitats i la prova pilot que s’està fent a la planta Maria Nutó al Penedès ha demostrat que aguanten en plenes condicions fins a 10 rentats ecològics. “Hem fet controls de microbiologia, proves organolèptiques i de percepció i volem assegurar-nos, en paral·lel, que tot el procés de rentat i reintroducció al mercat sigui sostenible mediambientalment i econòmicament”, adverteix Sangüesa. Que la qualitat del vi i l’estètica no se’n ressentin. El projecte, que finalitzarà el 2019, ha implicat fins ara la Cooperativa Falset Marçà.

“En la fase pilot ja ens han proveït d’ampolles. Simulem el buidatge i el rentat i l’any que ve seran retornades al mercat amb noves anyades de vi”, explica Sangüesa. La idea és involucrar tota la cadena de distribució i també el consumidor final. Per això les ampolles reutilitzades duran un logotip que certificarà la seva nova vida i el nombre de cicles de rentat. “És més ambiciós que altres iniciatives que hem vist a Europa i, si es demostra que funciona, s’estendrà a d’altres regions vitivinícoles del món. Ser pioners en això seria molt interessant”, diu el coordinador de reWINE. En un moment en què la reutilització de les ampolles va de baixa, la moda del vi vol invertir la tendència. L’objectiu del programa és recuperar 100.000 ampolles i evitar 45 tones de residus. I remoure consciències, però això ja ho està aconseguint.