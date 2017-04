Torredembarra celebra el seu primer Festival de Màgia del 28 al 30 d’abril

Torredembarra celebrarà la primera edició del seu Festival de Màgia els dies 28, 29 i 30 d’abril, amb un total de set mags que es trobaran a la vila del Tarragonès, que pretén crear un nou espai d’activitat tant per a la ciutadania com per als visitants, fora de la temporada d’estiu. La nova activitat complementa la Fira de Circ del mes de juliol. Per Torredembarra hi passaran Sébastien Dethise, Mag G. Alexander, Mag Félix, Jammes Garibo i Magic Jordi, entre altres mags.