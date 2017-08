Els Castellers de Lleida completen la base de dades castellera gràcies a un vídeo publicat a les xarxes socials

Aquest dijous, 10 d'agost, els Castellers de Lleida van fer públic a través del seu perfil de Twitter que gràcies a la troballa d'unes imatges datades entre el 1934 i el 1947 havien pogut completar, ni que fos de forma parcial, les dades d'una actuació, contemplada per la base de dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya-Colla Jove Xiquets de Tarragona però de la qual es desconeixien els castells que s'hi van provar. Es tracta de la diada castellera de l'Ascensió de l'any 1947, quan la Muixerra de Valls va actuar a la ciutat.



Ramon Esquerra Botines, membre dels Castellers de Lleida, va descobrir un vídeo publicat per l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Lleida l'any 2013 que la pàgina de Facebook 'Lleida capital' havia compartit ara fa un any. Entre les imatges s'hi troben enregistraments del Fons Castelló Rovira datades entre el 1934 i el 1936, del Fons Municipal del 1946 i del Fons Bernat Films del 1947. En aquest últim document s'hi poden veure les diverses representacions folklòriques exhibides durant la festa de l'Ascensió, entre les quals hi ha la diada castellera protagonitzada per la Muixerra. En el vídeo s'hi pot identificar clarament com la colla completa el dos de sis, el quatre de sis, el pilar de cinc i el pilar de quatre aixecat per sota. Destaquen, però, les imatges d'un tres de set del qual no es mostra l'aleta i que el muntador del vídeo va col·locar en ordre invers perquè, tot i tractar-se del moment del desmuntatge del castell, s'exhibeix la construcció com si realment s'estigués bastint.



Cal destacar que l'actuació castellera exhibida a Lleida l'any 1947 s'emmarca en un període històric anomenat 'renaixença dels castells', ja que des del 1889 fins al 1926 el fet casteller viu una davallada molt important perquè només arriben a provar-se construccions de sis pisos d'alçada, si bé més endavant tornarien, a poc a poc, les construccions de set i vuit pisos.



Els Castellers de Lleida han facilitat aquestes dades a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya perquè es puguin afegir a la base de dades que comparteix l'agrupació de colles fruit d'un conveni signat amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona, creadora inicial del fons. Actualment la base de dades permet fer cerques d'actuacions realitzades des del 1926 fins a l'actualitat, si bé d'algunes diades es desconeixen els castells que s'hi van provar.