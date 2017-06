El programa “3 Rondes” estrena la seva 13a temporada

La temporada castellera comença a engegar tots els motors, i tot i que les grans construccions no arriben tan ràpid com la temporada passada, la maquinària de la temporada 2017 ja no té aturador.



La informació i els mitjans que envolten el món casteller també inicien a poc a poc els ritmes de diades i actualitat, tant a la zona tradicional, com Tarragona, Vilafranca del Penedès i Valls, com a Barcelona. Avui és el torn d’un dels mitjans de referència nacionals, Catalunya Ràdio, a través del seu informatiu casteller, el programa “3 Rondes”.



L’espai, conduït per Josep Almirall i David Prats, estrena la seva tretzena temporada enguany amb el primer programa el proper 4 de juny. En el seu horari habitual, de 21a 22 del vespre, el programa cobrirà la informació castellera del país fins a finals de temporada, el 26 de novembre.



Enguany el programa constarà de dues parts diferenciades, una primera mitja hora amb la informació i l’anàlisi de les principals actuacions castelleres de la setmana, així com el repàs dels resultats del cap de setmana, i una segona part de tertúlia l’analista Jordi Andreu i diversos col·laboradors.