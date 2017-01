Som Energia vol vendre ‘kits’ d’autoconsum als seus socis

La cooperativa d’energia verda Som Energia s’ha adreçat als seus socis per trobar “una persona valenta i atrevida” que vulgui participar en una prova pilot d’autoproducció d’energia instal·lant a casa seva un equip compacte d’autoproducció amb acumulació. En cas que aquesta prova pilot sigui positiva, la cooperativa oferirà a tots els seus socis aquests sistemes.

Som Energia assegura que des de finals del 2015, amb el reial decret 900/2015, hi ha per primera vegada “una cobertura legal a aquest tipus d’instal·lacions”. Tot i reconèixer que “no és el més favorable”, el decret els permetrà treballar-hi amb menys incertesa. La prova pilot es porta a terme amb l’empresa olotina Wattia, especialitzada en energies renovables i eficiència energètica. Aquesta empresa distribueix la firma alemanya Sonnen, líder europeu en el disseny de sistemes d’acumulació i gestió d’energia elèctrica i que ja disposa actualment de més de 13.000 equips en servei.

HolaLuz, una nova comercialitzadora online, també ha anunciat recentment que està explorant el mercat de l’autoconsum i es prepara per realitzar un test en els pròxims mesos.

La prova pilot de Som Energia permetrà conèixer l’impacte econòmic i en els hàbits de consum d’una família d’entre 3 i 5 membres. Els candidats a la prova pilot gaudiran d’una rebaixa equivalent al 40% del cost total i gaudiran del sistema per uns 9.000 euros amb IVA inclòs. Entre altres requisits, es demana als socis que disposin d’una teulada amb orientació sud i d’un traster per poder instal·lar-hi l’inversor i l’acumulador de bateries. També es valorarà que els candidats consumeixin únicament energia elèctrica, disposin de vehicle elèctric o visquin en un municipi on les ordenances fiscals estableixin bonificacions en l’IBI per als habitatges que tinguin una instal·lació d’eficiència energètica.

Gran creixement i expansió

Som Energia, una cooperativa de producció i consum d’energies renovables sense ànim de lucre, es va constituir el desembre del 2010 al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. L’objectiu de la cooperativa és oferir als socis la possibilitat de consumir energia 100% renovable a un preu similar al de l’electricitat convencional. Els seus beneficis es destinen a desenvolupar projectes d’energies renovables. La cooperativa no ha parat de créixer i expandir-se per l’estat espanyol des dels seus inicis. A finals del 2016, ja superava els 25.000 socis i comptava amb uns 35.000 contractes de llum.

En les últimes setmanes, arran de la polèmica amb l’increment de preus de l’energia elèctrica, el nombre d’altes s’ha multiplicat per quatre.