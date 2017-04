Flors & Violes als carrers i patis de Palafrugell

Els carrers de Palafrugell s’han omplert avui de gent per gaudir de les més de 150 activitats distribuïdes en més de 40 espais de la vila dins la proposta Flors & Violes, que enguany celebra la seva vuitena edició. Com és habitual per aquestes dates, fins a l’1 de maig, Palafrugell organitza una festa dedicada a la primavera i al bon temps, que combina flors, colors, olors, sabors, arts escèniques i plàstiques amb activitats per als cinc sentits. Una de les novetats importants d’aquest any és que l’itinerari entrellaçat de patis, espais, jardins i carrers del municipi decorats per a l’ocasió s’amplia fins a una quarantena.

En total, s’oferiran més d’un centenar d’espectacles, de música i dansa en directe, totalment gratuïts. Entre les activitats més destacades s’hi troben els concerts de Paula Grande, Projecte Mut, Festucs, Smoking Soul’s, Estúpida Erikah o Rock’n Roll Brothers. Pel que fa a les arts escèniques i plàstiques, entre les moltes activitats programades es poden destacar els diversos espectacle de trapezi que oferiran Total Circ, les exhibicions de Simplemente Capoeira o d’ Etno-Dansa.

A més, després de l’èxit de l’any passat, hi tornarà haver una Festa Holi que tindrà lloc el dia 30 a les 19h a la plaça de Can Mario. Aquesta activitat l’any passat va reunir prop de 1.500 persones que tenyir de colors Palafrugell. D’altra banda, en l’apartat gastronòmic, durant tots el dies a l’Espai Els Forns La Brava hi tindrà lloc un dels esdeveniments amb més èxit del Flors i Violes, els “ food trucks” que ofereixen menjar d’arreu del món i música en directe. També una vintena de restaurants del municipi s’uneixen a la festa amb un menú especial “Flors i Violes”.

La programació detallada del diferents concerts i espectacles es pot consultar en aquest enllaç, i també a l’aplicació per dispositius mòbils de Flors i Violes, inclosa dins l’app “Palafrugell al mòbil.