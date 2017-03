El Parc Científic de Girona entra en la fase de liquidació, que es pot allargar prop de dos anys

No ha pogut ser. Malgrat els esforços realitzats a darrera hora pel Govern de la Generalitat, el Parc Científic i Tecnòlogic de la Universitat de Girona (UdG) ha entrat avui en fase de liquidació. La junta de creditors que s'ha dut a terme aquest matí al jutjat mercantil de Girona, la quarta després de tres pròrrogues, no ha servit per salvar el Parc perquè l'Estat ha votat en contra del conveni que s'ha presentat.

El rector de la UdG, Sergi Bonet, ha explicat que el xec de cinc milions d'euros dipositat ahir davant notari pel Govern català no garantia el pagament, ja que els tràmits administratius perquè es faci efectiu poden trigar entre vuit i deu mesos. Segons el rector, el procés de liquidació del Parc es pot allargar dos anys. "No és una liquidació convencional i farem tot el possible perquè el parc pugui mantenir l'activitat", ha dit.

Per tirar endavant el procés, el jutge ha de fer l'auto de liquidació. Després, el Patronat del Parc serà substituït per l'administrador concursal, que haurà de fer un pla de liquidació. Posteriorment el lliurarà al jutge, que cridarà les parts implicades i, finalment, aprovarà les diferents etapes de la liquidació: venda directa, subhasta i preu de sortida dels edificis amb tots els actius.

Els tres únics xecs que avui s'han posat sobre la taula per fer front al pagament al comptat han estat un de 3,4 milions que aporta la tresoreria del Parc i dos més de la UdG, un per valor de 3,4 milions i un altre de 2,4 milions. El Parc va entrar en concurs de creditors el gener del 2015 i arrossega un deute de 42,3 milions d'euros. El principal creditor és el Ministeri d'Economia, amb 27,6 milions. En principi, l'Estat acceptava una quitació del 45% del deute ordinari -la meitat del deute total, 13,8 milions- i que la resta es retornés en un termini de deu anys.

El complex compta amb 1.345 treballadors i un centenar d’empreses, entre les quals hi ha firmes de referència en aeronàutica, en tecnologies de la informació i la comunicació, en biotecnologia i del sector agroalimentari.