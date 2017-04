La visió més lúbrica dels oficis

Matemàtics que calculen el perímetre de dos cossos mentre dibuixen el número 69, violinistes que aprofiten l'arc del seu instrument per acariciar el clítoris de la seva amant, escaladors que mentre esperen a ser rescatats pels bombers s'entretenen amb els plaers de la carn. Són només tres de les vint-i-tres propostes narratives d' Eva Bussalleu al seu tercer llibre de relats eròtics, ' Cada ofici té el seu benefici' ( El Llop Ferotge), que serà presentat aquest divendres (19.30 hores) al cafè llibreria Context de Girona.

Fidel a les seves anteriors obres -'11 raons per no anar a dormir' i 'Receptes per anar al llit al primer crit', també editades per l'editorial de Jorge Morales-, l'escriptora cellerenca ofereix contes plens d'humor i luxúria, d 'imaginació i llibertat. N'és una bona mostra un dels contes servits de postres, 'L'arquitecta'. "Va, Mireia, puja, anem a veure les vistes des de l'últim pis", li diu l'aparellador a l'arquitecta en cap d'un edifici de 23 plantes sense preveure que ella bloquejarà la porta de l'ascensor en iniciar una pujada, amb aturades a cada pis, que culminarà amb una explosió orgàsmica. El menú elaborat per Bussalleu també conté aperitius, primers i segons plats i un memorable cafè i copa protagonitzat per dos ratafiaires que no paren de donar-se plaer amb les herbes amb què prepararan el licor.

Paletes, sabaters, guies turístics, perruquers, químics, una dependenta, una enquestadora i fins i tot una astrònoma llunàtica desfilen, entre molts altres personatges, per les 119 pàgines d'un llibre que garanteix més d'un somriure i uns quants moments d'excitació. "Vols que fem Patum complerta al meu llit? T'ensenyaré a tocar-me bé els timbals, jugarem a turcs i cavallets, t'ensenyaré la dansa de l'àliga, ens mourem com les guiles i acabarem fent un particular salt de plens", li xiuxiuegen a un sociòleg patumaire en un passatge de l'obra que exemplifica la capacitat de l'autora per mostrar el vessant més lúbric dels oficis.