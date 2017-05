Els Joglars i Buenafuente, còmics al Singlot

El Singlot Festival es vol consolidar com la trobada anual del sector de la comèdia teatral “amb calça curta”, diu Andreu Buenafuente, que n’és el productor a través d’El Terrat, junt amb The Project. “És un projecte sòlid però amb acabat festiu”, afegeix. La tercera edició d’aquesta cita estiuenca, que s’aixopluga dins el Festival de la Porta Ferrada, se celebrarà del 27 al 29 de juliol i s’ha concentrat en un únic espai, al Teatre Narcís Masferrer.

De moment, manté un format reduït, amb mitja dotzena d’espectacles a la programació, a banda de les trobades professionals. Els caps de cartell són el mateix Andreu Buenafuente, amb una funció de l’obra-experiment White rabbit red rabbit, que s’ha pogut veure amb diferents presentadors a la sala Barts, i Els Joglars, que presenten en català la seva àcida mirada als mitjans de comunicació, Zenit. També es podran veure dos espectacles de companyies independents. D’una banda, la versió castellana de la comèdia de cambra Les dones sàvies, una brillant versió de l’obra de Molière que Enric Cambray i Ricard Farré van estrenar al Maldà (a la foto). I, de l’altra, hi ha el retorn al festival del Paradise. Aquest projecte de Nico & Sunset, amb alguns actors de Merlí, es va presentar en el mercat de projectes del Singlot l’any passat i va trobar els aliats que van fer possible l’estrena de l’obra al Teatre Poliorama.

Precisament aquest vessant professional és el que destaca Buenafuente com a singularitat del Singlot: “No volíem un projecte programador, sinó que hi hagués certa vivència”. El Singlot Pro respon “a les necessitats del sector que surtin produccions i projectes nous”, diu. Per això reuneixen productors, exhibidors i creadors, que escullen algunes propostes per tirar endavant la temporada següent. Aquest any posaran l’accent a ajudar companyies independents. Hi participaran noms com La Calòrica i Sixto Paz. També es farà una taula rodona sobre els límits de l’humor i una xerrada pràctica sobre com afrontar un càsting de comèdia.

El premi Singlot d’Honor, que dona el tret de sortida al festival, serà per a l’humorista Pepe Viyuela. I els espectacles que tancaran els vespres seran el concert homenatge I remember Mr. Bowie i The Txandals, amb música retro i roba de tactel. Per subratllar l’esperit de festival hi ha un abonament de 55 euros.