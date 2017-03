Jonas Kaufmann, Iréne Theorin, William Christie i David McVicar, estrelles de la temporada 2017-2018 del Liceu

La temporada 2017-2018 del Gran Teatre del Liceu tindrà com a protagonistes cantants com Jonas Kaufmann, Iréne Theorin, Sondra Radvanovsky, Dmitri Hvorostovsky, Gregory Kunde, Clémentine Margaine i Piotr Beczala; directors d'orquestra com Renato Palumbo, William Christie i Pinchas Steinberg, i directors d'escena com David McVicar, Àlex Ollé, Stephen Lawless i Davide Livermore. Aquests són alguns del reclams d'un curs operístic que s'inaugurarà oficialment el 7 d'octubre amb 'Un ballo in maschera', de Verdi, que arribarà al Liceu en una producció del Teatre Capitole de Tolosa i l'Òpera de Nuremberg amb direcció escènica de Vincent Lemaire i vestuari del dissenyador Christian Lacroix. Al fossat hi haurà Palumbo, i al doble repartiment, Beczala (encara recent el seu espectacular 'Werther' al Liceu), Hvorostovsky, Ekaterina Metlova i Dolora Zajik.

A més de la de Verdi, la temporada, que s'ha presentat aquest divendres en roda de premsa inclou òperes de Puccini ('Manon Lescaut'), Wagner ('Trisan und Isolde'), Rossini ('Il viaggio a Reims'), Giordano ('Andrea Chénier'), Gounod ('Roméo et Juliette'), Donizetti ('La favorite' i 'L'elisir d'amore') i Anton Rubinstein ('Demon'). És a dir, poca contemporaneïtat.

Pel que fa a les òperes en versió concert, destaquen les del repertori barroc: 'L'incoronazione di Popea', de Monteverdi, amb Jean-Christophe Spinosi al capdavant de l'Ensemble Matheus, i 'Ariodante', de Händel, amb William Christie, debutant al Liceu amb Les Arts Florissants. També hi haurà versions en concert de 'Poliuto,' de Donizetti, amb les veus de Sondra Radvanovsky, Gregory Kunde i Luca Salsi, i 'Attila', de Verdi, amb el baix rus Ildar Abdrazakov i direcció musical de la italiana Speranza Scapucci, que debutarà al Liceu. Scapucci serà l'única directora de la temporada. Tot plegat seran tretze títols operístics (un menys que el 2016-2017) en 98 funcions.

El pressupost de la temporada 2017-2018 aprovat pel patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu és de 44,6 milions d'euros, 900.000 més que el de la temporada 2016-2017.

El debut escenificat de Jonas Kaufmann al Liceu

El tenor alemany serà el gran protagonista d''Andrea Chénier', perquè serà la seva primera aparició al Liceu en una òpera escenificada. Aquesta producció del Covent Garden té direcció escènica de David McVicar, i l'Orquestra del Liceu la dirigirà Pinchas Steinberg. És el retorn de McVicar després de l'esplèndida 'Traviata' del 2014. La soprano Sondra Radvanovsky i el tenor Carlos Álvarez acompanyaran Jonas Kaufmann.

Tres coproduccions i una reposició

La nova temporada inclou tres noves coproduccions del Liceu. La primera, la de 'Roméo et Juliette', de Gounod, estrenada l'estiu passat a l'Òpera de Santa Fe (Estats Units) amb direcció escènica de Stephen Lawless. Al teatre de la Rambla la interpretaran la soprano russa Aida Garifullina i el tenor albanès Saimir Pirgu, i la direcció musical serà de Josep Pons. També és nova la producció de 'Manon Lescaut', en què participen el Teatre de San Carlo de Nàpols i el Palau de les Arts de València. El director d'escena Davide Livermore i la batuta d' Emmanuel Villaume seran els encarregats d'enlairar l'òpera de Puccini. En el rol del cavaller Des Grieux, tres tenors: el nord-americà Gregory Kunde, el canari Jorge de León i el porto-riqueny Rafael Dávila. En el de Manon, la ucraïnesa Liudmyla Monastyrska i la italiana Maria Pia Piscitelli.

La tercera coproducció té accent rus, perquè és el rescat de 'Demon', d'Anton Rubinstein, a càrrec de Dmitry Bertman, director artístic del Teatre Helikon Opera de Moscou. Aquesta òpera, que mai no s'ha representat al Liceu, tindrà direcció musical de Mikhail Tatarnikov i comptarà amb el baríton Dmitri Hvorostovsky i la soprano lituana Asmik Grigorian.

Tal com està passant en les últimes temporades, el Liceu programarà una reposició, en aquest cas, del muntatge de Mario Gas de 'L'elisir d'amore'. Aquesta vegada el repartiment inclourà Jessica Pratt, Pavol Breslik i Roberto de Candia, i la batuta la durà el valencià Ramón Tebar.

Una 'Tristan und Isolde' furera

La societat formada per Àlex Ollé (La Fura dels Baus), l'escenògraf Alfons Flores i el videocreador Franc Aleu va enlluernar el Liceu fa poques setmanes amb 'Quarttet', i hi tornarà la temporada que ve amb el muntatge de 'Tristan und Isolde', de Wagner, que van estrenar a Lió. A més, vindran amb dues grans veus wagnerianes, Iréne Theorin i Stefan Vinke.

La temporada operística 2017-2018 es tancarà amb el muntatge de 'La favorite', de Donizetti, que van coproduir el Liceu i el Real el 2002, amb direcció escènica d' Ariel Garcia Valdés. Un dels al·licients serà poder escoltar la jove mezzosoprano francesa Clémentine Margaine, que compartirà el rol de Leonor de Guzmán amb la uzbeka Ksenia Dudnikova.

Concerts i recitals

Brahms i Strauss subministraran el repertori del concert de l'Orquestra del Liceu sota la direcció de Josep Pons. Jordi Savall proposarà un collage musical del segle XVI amb obres polifòniques dels compositors catalans Mateu Fletxa el Vell i Bartomeu Càrceres. I Albert Guinovart posarà música al 'Conte de Nadal' de Dickens. Pel que fa als recitals, n'hi haurà de la mezzosoprano Magdalena Kozená, Josep Bros i Plácido Domingo. Bros celebrà els 25 anys del seu debut al Liceu i Domingo cantarà un programa de sarsuela amb la soprano porto-riquenya Ana María Martínez.

Tres ballets internacionals

La directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, vol que la dansa tingui més presència en la programació del teatre. De moment, la intenció és mantenir tres títols per temporada. En la 2017-2018 hi haurà tres ballets internacionals: el del Gran Teatre de Ginebra, amb 'Romeu i Julieta'; l'Eifman Ballet de Sant Petersburg, amb 'Anna Karenina', i els ballets de Montecarlo, amb 'Le songe'.