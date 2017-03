L'ARA estrena el tràiler en català de 'Your name', l'últim fenomen de l'animació japonesa

És la pel·lícula que ha fet història al Japó. 'Your name', l'anime de Makoto Shinkai que ha destrossat tots els rècords de taquilla del país, arribarà als cinemes catalans el 7 d'abril. Aquesta comèdia romàntica fins i tot ha destronat 'El viatge de Chihiro' com a film d'animació més taquiller del Japó, recaptant més de 250 milions d'euros i mantenint-se al número u del rànquing durant mesos. De fet, ja es parla de Shinkai com del successor de Hayao Miyazaki com a rei de l'anime japonès.

Crítica de 'Your name''Your name' és la historia de dos adolescents, Mitsuha i Taki, que mentre dormen intercanvien els seus cossos i viuen la vida de l'altre. Ella és una estudiant d'un petit poblet que renega de la vida rural i anhela viure a la ciutat; ell, un tímid estudiant de Tòquio amb una feina a temps parcial en un restaurant italià. Dues vides que es creuen màgicament provocant tot de situacions còmiques i un progressiu interès romàntic.

540x306 Un fotograma de 'Your name' Un fotograma de 'Your name'

L'ARA estrena el tràiler en versió català de la pel·lícula que arribarà als cinemes el 7 d'abril de la mà de la distribuïdora Selecta Vision.