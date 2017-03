Any rècord de Cuatrecasas, gràcies a CaixaBank i el Dieselgate

La firma d’advocats Cuatrecases va presentar ahir una facturació de 270 milions d’euros corresponent al 2016, un 1,5% més que l’any anterior. La xifra suposa el màxim històric per a la firma, que enguany celebra el seu centenari. Gran part d’aquest creixement es deu a l’assessorament que ofereix en temes mercantils, que va suposar un 40% dels ingressos totals del despatx. Entre les operacions més destacades de l’any passat hi ha l’opa de CaixaBank per a l’adquisició del BPI o les consultes del Grup Volkswagen pel cas del Dieselgate a Espanya.

L’altra pota del negoci de Cuatrecasas són les operacions a fora de la península Ibèrica, que van representar un 20% de la facturació de l’últim exercici. El març de l’any passat la firma va obrir una oficina a Mèxic, impulsada pel contracte que té firmat amb Pemex -la principal petrolera del país- per assessorar-la arran de la reforma energètica del govern d’Enrique Peña Nieto. El mateix president del grup, Rafael Fontana, va reconèixer ahir que estan “decidits a créixer en el pla internacional” i tenen el focus posat “a l’Amèrica Llatina i Europa”. De fet, Cuatrecases manté el contacte amb diversos despatxos llatinoamericans i continuarà treballant en la seva expansió a països com Colòmbia, el Perú o Xile.

Més enllà dels resultats, la firma d’advocats ha patit nombrosos canvis corporatius els últims mesos. A principis d’aquest any va fer efectiu el trasllat de la seva seu, que va passar de situar-se a la cantonada entre el passeig de Gràcia i la Diagonal al districte 22@. A més, Cuatrecasas va eliminar de la seva marca els cognoms Gonçalves i Pereira, que es van afegir al bufet l’any 2003.

Primer any sense cap Cuatrecasas

L’actual president honorífic del grup, Emilio Cuatrecasas, va vendre’s tots els títols que tenia a la companyia, tal com avançava al gener l’ARA. El bufet, fundat pel seu avi, Pedro Cuatrecasas, viurà el seu primer any sense un membre de la família vinculada directament al seu accionariat.

Tot i la seva desvinculació del bufet, Emilio Cuatrecasas continua sent un inversor molt actiu a través d’Emesa, la seva empresa inversora. De fet, va ser la mateixa firma la que va encarregar-se de la construcció de la nova seu al 22@.