El jutge del cas Bankia proposa jutjar l'excúpula de l'entitat però exculpa el Banc d'Espanya i la CNMV

Ni els responsables del Banc d'Espanya, ni la CNMV ni Deloitte hauran de tornar a declarar pel cas Bankia. Com va avançar l'ARA, el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha donat aquest dijous per conclosa la instrucció del cas Bankia, que investiga la sortida a borsa de l'entitat, i ha processat 34 exadministradors, entre els quals es troben l'expresident de la mateixa empresa, Rodrigo Rato, l'exministre Ángel Acebes i l'empresari Arturo Fernández. Així doncs, l'Audiència Nacional proposa processar l'excúpula de Bankia i altres vocals, administradors i consellers de l'entitat entre 2010 i 2011. Se'ls imputa delicte de falsedat als comptes anuals durant aquests exercicis i frau a inversors per incloure dades falses en la informació de la sortida a borsa.

Per tant, els directius de la CNMV i del Banc d'Espanya queden fora de la causa malgrat que l'acusació popular en sol·licités la imputació. Per tant, ni l'exgovernador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni el seu exvicepresident, Javier Aríztegui, hauran de declarar de nou davant el jutge. Cal recordar que el jutge ja va prendre declaració a aquestes persones, però finalment opta per descartar-ne la responsabilitat penal argumentant que l'acusació popular només va sol·licitar la compareixença dels màxims responsables de cada institució i no el conjunt dels òrgans col·legiats (el consell rector de la CNMV i la comissió executiva del Banc d'Espanya) com a implicats.

L'exculpació del Banc d'Espanya i la CNMV

Concretament, el jutge Andreu sosté que en el cas de la CNMV la seva tasca era adoptar les mesures necessàries per protegir els inversors, i "no sembla raonable" exigir-li que constatés pels seus propis mitjans que els estats financers inclosos al fullet de sortida a borsa i avalats per l'auditor presentessin una imatge fidel de l'entitat. En el cas del Banc d'Espanya, el jutge insisteix que, encara que no s'oposés a la sortida, no va participar en "la ficció d'aparentar solvència on no n'hi havia".

Així doncs, Andreu considera que la sortida a borsa de Bankia va ser una decisió "legítima" per part de totes dues institucions i que el fet que finalment fos un error no l'ha de convertir en objecte d'investigació penal. Andreu aclareix que "en aquest procediment no s'investiga si la decisió de la sortida a borsa va ser encertada o errònia", i que després de la declaració dels responsables de totes dues institucions " no s'ha acreditat que haguessin tingut cap participació en la formulació i aprovació dels comptes que es van incorporar al fullet",

Andreu també imputa l'auditor extern de Deloitte, Francisco Celma, pels informes favorables que va elaborar sobre els estats financers de Bankia. Tot i això, deixa fora del cas la consultora com a persona jurídica perquè entén que va "complir amb el sistema de control de qualitat" i que Celma disposava d'autonomia respecte de la firma.