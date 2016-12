Dimiteix el president d'una empresa nipona pel suïcidi d'una treballadora

El director de l'agència de publicitat més gran del Japó, Dentsu, abandonarà el càrrec a principis de l'any que ve pel suïcidi d'una de les seves treballadores. Tadashi Ishii dimiteix "per assumir plenes responsabilitats" després que una de les seves treballadores se suïcidés per excés de feina i després que les autoritats hagin anunciat una investigació a la seva firma.

" Les quantitats excessives de feina no haurien de permetre's", va explicar Ishii als mitjans, després de demanar disculpes públiques als familiars de la treballadora Matsuri Takashi, que tenia 24 anys i només feia vuit mesos que treballava a Dentsu. "Me'n penedeixo i em sento plenament responsable de la situació", va sentenciar abans de renunciar públicament al càrrec.

'Karoshi', un problema endèmic al Japó

De fet, el Japó té una paraula per parlar de la mort per excés de feina, 'karoshi', ja que els ritmes de treball excessius són un problema del conjunt de la societat nipona. Concretament, Takashi havia treballat més de 100 hores extres en un sol mes.

El 'karoshi' és una assignatura pendent del país nipó. Al voltant de 2.000 persones cada any se suïciden per casos relacionats amb l'estrès a la feina, segons afirma el mateix govern.

A més, les pràctiques de Denstu, concretament, han estat al focus de les crítiques durant anys, i per això ha estat sota investigació de les autoritats els últims mesos per la sospita que es vulneren els drets bàsics dels treballadors. De fet, a l'octubre, segons explica el diari britànic 'The Guardian', el govern japonès va emetre un informe en què assegura que un de cada cinc treballadors del país està sota risc de morir per motius relacionats amb la feina.

A més, el primer cas reconegut per les autoritats com a 'karoshi' va ser precisament a Denstu l'any 1991, en què una altra treballadora de 24 anys es va suïcidar per excés de feina després de treballar 17 mesos seguits sense cap dia de festa.