Brussel·les porta Espanya davant la justícia europea per no haver incorporat la directiva d'hipoteques

El retard en transposar la directiva comunitària d'hipoteques li pot sortir car a l'Estat. Espanya encara no ha incorporat "plenament" al seu ordenament jurídic la directiva i després de reiterades advertències, la Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que portarà l'Estat davant el Tribunal de Justícia de la UE.

Els estats membres tenien com a data límit per transposar la directiva hipotecària el març del 2016, fa més d'un any. Brussel·les va donar un ultimàtim a Espanya al novembre però davant la inacció del govern espanyol, ara ha decidit fer un pas més i denunciar l'Estat a la justícia.

La directiva de crèdits hipotecaris està dissenyada per millorar la protrecció dels consumidors i inclou normes de conducta pels bancs que ofereixen les hipoteques, com ara l'obligació d'avaluar la solevència dels consumidors i oferir totes les informacions relatives al crèdit.

Clients sense protecció

La no aplicació de la directiva "significa que els consumidors no poden gaudir de la protecció que garanteix la normativa quan subscriuen crèdits hipotecaris o quan experimenten dificultats per a retornar-los", adverteix Brussel·les.

Segons la Comissió, la nova normativa que Espanya i tres socis més -Portugal, Croàcia i Xipre- encara no han transposat inclou elements que faciliten la contractació d'un crèdit hipotecari a un altre estat membre. El fet de no haver-la incorporat "limita les possibilitats d'elecció i comporta uns preus més elevats".