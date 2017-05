Interior felicita els informàtics espanyols per evitar el robatori de dades del WannaCry

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha donat suport avui als especialistes espanyols que, segons ell, han evitat el robatori de dades en el ciberatac global que ahir va afectar 74 països de tot el món. "No hi ha hagut, que se sàpiga, cap tipus de sostracció d'informació que pugui afectar la intimitat de les persones ni el contingut de les dades de les empreses", ha dit Zoido durant la commemoració del 173è aniversari de la Guàrdia Civil, que s'ha celebrat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.

Zoido ha "trencat una llança" a favor dels especialistes del Centre Nacional d'Informació (CNI) i dels ministeris d'Interior i Defensa, i ha elogiat els controls tant de les empreses privades com de l'administració pública. "Tots i cadascun, actuant de manera coordinada, van ser capaços evitar que aquests atacs arribessin a afectar algunes de les xarxes que de manera crítica sabem salvaguardar", ha continuat el ministre, que també ha recordat que a Espanya, a diferència d'altres països, l'atac no ha afectat cap servei bàsic.

El titular d'Interior ha afegit que en aquests moments segueix la feina dels especialistes i que "hi ha un contacte permanent" amb el president del govern, Mariano Rajoy, així com amb les "persones i entitats" que "estan posant tot de la seva part i activant tots els mecanismes per salvaguardar i garantir la integritat de les seves xarxes".

Tot i el suport del ministre Zoido als experts informàtics, els especialistes en ciberseguretat van explicar ahir a l'ARA que aquest tipus d'atacs no acostumen a robar dades, sinó que simplement les encripten per "segrestar-les" i demanar diners a canvi de tornar a "alliberar" la informació. Segons el matemàtic i expert informàtic de la UOC, César Córcoles "els 'crackers' són conscient que si mouen aquestes dades, per revendre-les, és més fàcil deixar rastre i que els acabin trobant".

França, Alemanya i Rússia admeten el col·lapse informàtic

França, Alemanya i Rússia han fet públic avui que diverses empreses nacionals també van ser víctimes dels atacs informàtics d'ahir. A París, l'automobilística Renault s'ha vist obligada a aturar la producció de vehicles per prevenir que s'estengui el ciberatac d'ahir. "Hem posat en marxa mesures proactives que inclouen la suspensió de l'activitat industrial en alguns llocs", ha assegurat aquest dissabte un portaveu de la companyia.

Renault és la primera gran empreses francesa que va admetre haver patit l'atac informàtic que també ha afectat una setantena més de països. Els seus competidors, el grup PSA, manté que no estan afectats i que els seus sistemes operen amb normalitat.

A Alemanya la brigada criminal de la policia federal del país ha assumit la investigació del ciberatac. Segons han explicat avui les autoritats alemanyes el sistema informàtic de la companyia de trens Deustche Bain també es va patir ahir l'atac informàtic. Fonts del ministeri de l'Interior han explicat avui que "es van registrar notables incidents informàtics" provocats directament per mateix 'ransomware' que ha infectat altres companyies i administracions públiques.

Alemanya ha decidit obrir diligències penals contra aquests atacs, després d'afirmar que no és la primera vegada que es detecten aquest tipus de maniobres per part de 'crackers' (els 'hackers' que només es mouen pel seu propi benefici).

Russia també ha fet públic una part de l'abast d'aquest ciberatac. El Banc de Rússia, l'equivalent al banc d'Espanya en aquell país ha admès que la majoria de bancs del país han estat víctimes del ciberatac massiu. "Hem registrat l'enviament massiu als bancs del programari maliciós de primer i segon tipus", ha informat el centre pel seguiment i la resposta d'aquests atacs del banc emissor. Tot i això l'entitat assegura que els recursos de les entitats "no s'han vist compromeses".

La multinacional de ciberseguretat Kaspersky ja va alertar ahir que Rússia és un dels països més afectats per aquest atac informàtic global. De fet, a banda dels bancs, les autoritats russes també han admès que els sistemes informàtics de la companyia estatal de ferrocarrils, la RZhD, també van ser víctimes ahir del mateix programari que demana un rescat econòmic per recuperar les dades.