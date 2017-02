L'agència Moody's alerta que si Catalunya impaga el deute els mercats entendran que Espanya també ho fa

L'agència de qualificació creditícia Moody's ha advertit al govern central no li interessa que Catalunya faci ' default' (és a dir, un impagament del deute) ja que, en cas que aquesta situació es produís, els mercats financers podrien interpretar aquest impagament també com un 'default' de tota Espanya.

En declaracions a Europa Press, Marisol Blázquez, analista de Moody's responsable de les comunitats autònomes espanyoles, admet que "fins ara no s'ha viscut un moment d'alta tensió i en un moment així no sabem què pot passar".

El 70% del deute de la Generalitat ja està en mans de l’Estat

Les tensions polítiques entre els dos governs també es veuen reflectides en el ràting de Catalunya, que actualment està qualificat com a Ba3 (és a dir, un nivell considerat col·loquialment com a porqueria) i amb perspectiva negativa. Segons Marisol Blázquez, "si no fos pel suport de l'Estat, el ràting català no seria Ba3 sinó Caa1", que suposa una qualificació més baixa.