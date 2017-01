Rajoy torna a endarrerir la solució per als afectats per clàusules terra

Per segona vegada Rajoy torna a deixar els afectats per les clàusules terra sense una solució clara per resoldre els conflictes sense passar pels tribunals. El govern espanyol tampoc aprovarà aquest divendres el decret llei que havia d'incloure un mecanisme extrajudicial que permetés als usuaris afectats per aquestes clàusules a les seves hipoteques recuperar els diners de manera ràpida. L'últim consell de ministres de l'any també va concloure's sense l'aprovació d'aquest mecanisme, per discrepàncies tant amb el partit socialista com amb la banca. Aquesta vegada, el govern justifica aquest endarreriment per "guanyar més marge d'acord amb el PSOE" i poder garantir la posterior tramitació de la mesura al consell dels diputats.

A principis de setmana el ministre d'Economia, Luis de Guindos, va anunciar que es faria definitiva l'aprovació d'aquest decret llei divendres, però malgrat aquesta claredat inicial, el govern ha anat trobant entrebancs i finalment ha optat per tornar a endarrerir la mesura. En aquest decret llei hi estan involucrats tant el ministeri d'Economia, com el d'Hisenda o Justícia i precisament va ser el titular d'aquest últim, el ministre Rafael Catalá, qui va fer pal·lès el desacord en les negociacions. Catalá va dir dimecres que els bancs no tenien "prou gent" per complir amb el termini que el dia abans havia anunciat el seu homòleg al departament d'Economia, Luis de Guindos.

Concretament, el que De Guindos havia anunciat dimarts, just abans d'entrar en un fòrum amb diversos inversors internacionals, és que la iniciativa que el govern aprovaria forçaria els bancs a retornar els diners reclamats pels seus usuaris en tres mesos i que seria totalment gratuït per als afectats.



A banda, segons fonts del govern citades per l'agènca Europa Press, la normativa haurà de ser consultada pel Banc Central Europeu (BCE) perquè afecta al sector financer. De fet, segons els càlculs del Banc d'Espanya, el cost per a la banca espanyola pel retorn de les clàusules terra serà de 4.200 milions d'euros.