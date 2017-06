El TC declara inconstitucional l'amnistia fiscal de Montoro

El Ple del Tribunal Constitucional ha decretat inconstitucional per unanimitat l'amnistia fiscal. Així ho ha comunicat aquest dijous el tribunal que estima el recurs que va presentar el PSOE contra la disposició addicional primera del decret del 30 de març del 2012 pel qual es permetia regularitzar la situació tributària de persones físiques i jurídiques que no havien declarat a Hisenda tots els seus ingressos amb l'objectiu de reduir el dèficit públic.

La disposició impugnada, doncs, ha estat declarada inconstitucional i nul·la en considerar que vulnera "de manera rellevant o substancial" el " deure constitucional de tots de contribuir al sosteniment de la despesa pública". Val a dir, però, que la decisió no afectarà les regularitzacions tributàries fermes que ja es van fer a l'ampara d'aquesta normativa.

L'amnistia fiscal va ser impulsada pel ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, l'any 2012 com una mesura per ajustar el dèficit públic i poder complir amb els objectius de fixats per Brussel·les i aquest és un dels arguments que l'advocat de l'Estat va defensar davant el TC. Tot i això, el tribunal considera que "és un requisit necessari, però no suficient des del pla constitucional", de la mateixa manera que tampoc considera suficient argumentar que l'OCDE va recomanar mesures i procediments especials per complir. El TC considera que " siguin quins siguin els objectius del legislador s'han de respectar els principis establerts er aconsguir un sistema tributari just".

D'altra banda, la sentència avisa que adoptar mesures que " en comptes de servir a la lluita contra el frau fiscal, s'aprofiten d'aquest mateix frau amb el pretext d'obtenir uns ingressos que es consideren imprescindibles davant un escenari greu de crisi econòmica". Això, segons el magistrat, "suposa l'abdicació de l'Estat davant la seva obligació de fer efectiu el deure de tots de concórrer a sostenir la despesa pública (article 31.1 de la Constitució).

El Constitucional és particularment crític en aquest punt i assegura que amb l'amnistia fiscal es legitima "com una opció vàlida la conducta d'aquells que, de forma insolidàira, van incomplir el seu dret de tributar d'acord amb la seva capacitat econòmica, col·locant-los final-ment en una situació més favorable que aquells que van complir".