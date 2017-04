Els acords aeris d'Espanya veten el vol directe Barcelona-Tòquio que volia operar Norwegian

El cel del Prat té límits, i un d’aquests barra la possibilitat d’un vol directe amb el Japó. Així ho marquen els acords bilaterals que Espanya té signats amb Rússia. El conveni vigent entre tots dos estats fixa qui pot operar rutes transsiberianes, és a dir, les que han de sobrevolar tot Rússia per arribar a la destinació. El tractat actual, que es va revisar tot just al juny, ho deixa molt clar: Madrid és l'única porta d’entrada i sortida cap al Japó. El conseller delegat de Norwegian Airlines, Bjorn Kjos, va confirmar dimarts en una trobada amb mitjans a Oslo que l’aerolínia escandinava de baix cost descarta volar a Tòquio ara per ara perquè les polítiques i permisos que hi ha en vigor actualment li impedeixen aconseguir els drets aeris per a un vol directe des de Barcelona.

De fet, l’acord bilateral entre el Japó i Espanya és molt més obert i no estableix una única ciutat per a les aerolínies en les rutes entre tots dos països. No obstant, aquests vols no poden evitar creuar Rússia, ja que evitar aquest país obligaria a fer una ruta massa llarga i, donada la despesa de carburant i les hores de la tripulació, no seria rendible per a l’aerolínia. Per tant, per volar entre Japó i Espanya s’ha de seguir també el tractat de l’Estat amb Rússia. Segons Kjos, en aquest context tampoc ajuda que alguns governs facin esforços per protegir els interessos de les seves antigues aerolínies de bandera.

L’aerolínia Level, el nou competidor de Norwegian al Prat, sembla que té molt clar que acabarà volant al Japó des de Barcelona. De fet, el conseller delegat d’IAG, Willie Walsh, va anunciar a finals d’any que la nova companyia del grup faria l’esperada ruta a Tòquio aquest estiu. No obstant, aquesta destinació finalment va caure de la llista definitiva de vols que Level va presentar al març. Walsh va suggerir, però, que la companyia mirava cap a Àsia de cara a l’hivern.

Iberia, que també forma part d’IAG i de moment fa l’operativa de Level, va recuperar a l’octubre la connexió entre Barajas i Tòquio i actualment controla tots els drets aeris de les freqüències per arribar al Japó a través de Rússia, assignades pel ministeri de Foment. En aquest sentit, el fet que el conveni actual estableixi Madrid com a punt d’entrada i sortida posa en dubte si Level realment acabarà operant aquesta ruta. Tot i així, fonts del sector asseguren que, si s’aconseguís negociar una interpretació més flexible dels acords bilaterals, Level potser sí que podria connectar totes dues ciutats com va prometre Walsh. De fet, Iberia ja va tenir un vol directe entre Barcelona i Tòquio a l’avantsala dels Jocs Olímpics del 1992, però el va acabar retirant perquè no li sortia rendible.

La Generalitat veu "molt greu" el que considera una restricció a la llibertat de mercat

El secretari d’infraestructures, Ricard Font, ha explicat a l’ARA que la Generalitat demanarà explicacions formals a l’Estat per confirmar que el conveni frena els vols entre el Japó i Barcelona, i en cas que sigui així ho denunciaria i ho consideraria “molt greu”. De fet, Font va afirmar que Norwegian havia promès aquesta ruta de cara al 2018. “Des del punt de vista de la demanda sabem que és una ruta rendible i impedir-la seria una clara afectació a la llibertat de mercat”, va explicar. Tòquio és una de les rutes que el Govern ha reivindicat històricament, i el Comitè de Desenvolupament de Rutes a Aèries empeny amb força per aconseguir més connexions directes entre el Prat i Àsia.

Llarg radi a Madrid

Norwegian també va confirmar que estudia implantar a Madrid una base per operar vols de llarg radi. De fet, tenint en compte les limitacions del Prat per connectar amb mercats com Àsia, Norwegian veu més possible que aquesta estratègia a Barajas –que es planteja a mitjà termini– arribi abans de sumar noves rutes intercontinentals a Barcelona, a part de les que ja ofereix.

LES CLAUS

Quin problema hi ha per volar directament de Barcelona a Tòquio?

Els acords aeris entre Espanya i el Japó ja permeten que una aerolínia operi la ruta, el problema és que per arribar-hi s’ha de sobrevolar Rússia obligatòriament. I l’acord entre Espanya i Rússia sí que estableix que els avions que sobrevolin el país exsoviètic tinguin Madrid com a ciutat d’origen o d’arribada.

És molt antic el conveni entre Rússia i Espanya?

No, és molt recent. El més xocant de tot és que el conveni entre els dos països és va revisar tot just aquest estiu. A més, sobrevolar Rússia és obligatori perquè, altrament, la ruta entre Espanya i el Japó seria massa llarga i a la companyia aèria no li sortiria a compte operar-la, ja que els costos de benzina i personal se li dispararien.

Hi ha possibilitats de revisar el conveni?

Tots els convenis es poden revisar, depèn de la voluntat política de totes dues parts. Però tenint en compte que el van signar fa pocs mesos no sembla que els estats que han signat l’acord tinguin gaires incentius per modificar-lo.

Què pensa el Govern?

La Generalitat fa temps que veu prioritari un vol amb la capital del Japó. Les restriccions del conveni les considera “molt greus” perquè atempten contra la llibertat de mercat.