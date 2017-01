El cost de l’energia fa disparar la inflació a tot Europa

Els preus de l’eurozona han passat, en només mig any, d’anar caient a créixer un 1,1%. L’últim cop que la inflació europea estava tan alta va ser el setembre del 2013. Ha plogut molt des de llavors: Pep Guardiola acabava de deixar d’entrenar el Barça. Les dades publicades ahir per l’Eurostat, l’oficina d’estadística europea, segueixen les que han publicat durant els últims dies els diferents països del continent: Espanya, per exemple, va revelar que al desembre el seu índex de preus al consum es va disparar fins a l’1,5%, més del doble que al novembre, quan estaven al 0,7%. I a Alemanya la xifra es va disparar fins a l’1,7%, gairebé un punt més que en el mes anterior.

A mesura que la inflació europea es vagi acostant al 2%, que és l’objectiu que el Banc Central Europeu està obligat a assolir, és previsible que augmenti la pressió dels detractors de les actuals polítiques expansives (liderats per Alemanya) perquè el BCE deixi d’utilitzar aquest tipus d’eines.

De tota manera, i segurament en previsió de les dades que s’anirien publicant en un futur immediat, el president del BCE, Mario Draghi, ha anat avisant en els últims mesos que la inflació subjacent (que és la que exclou els productes amb preus més variables, com l’energia i l’alimentació) segueix massa dèbil.

De fet, el principal motiu que feia caure els preus, i també el que ara està fent que pugin, és sobretot el cost de l’energia. Quan el petroli baixava, els preus de mitjana queien, i ara que el cru remunta, la inflació es recupera. Però, si s’analitza només la inflació subjacent, el cert és que fa molt temps que està estancada. Per exemple, durant tot el 2016 aquest indicador ha estat entre l’1% que tenia al mes de gener i el 0,7% de l’abril. Al desembre va tancar l’any en el 0,9%. Són ja diverses les ocasions en què Draghi ha avisat que la inflació subjacent és important perquè, si segueix dèbil, podria contagiar el nivell d’inflació general.

El cost per al consumidor

El fet que la inflació pugi, a més, significa que el cost de la vida s’encareix i, per tant, que per als ciutadans es farà més difícil arribar a final de mes si, a més, els sous no ho fan amb una intensitat igual o superior. El Banc d’Espanya, de moment, ja ha avisat que els preus podrien créixer més d’un 2% durant el 2017.

Rècord de noves empreses a Catalunya

Durant el 2016 es van crear a Catalunya més de 22.200 empreses, amb una mitjana de 61 cada dia. La dada, segons va informar ahir la Generalitat, suposa un 19% més d’empreses creades que l’any anterior i el ritme més alt des del 2008. En total, a Catalunya es van crear prop del 22% de noves companyies nascudes a Espanya. D’altra banda, es van dissoldre 2.300 empreses, un 9% menys que el 2015 i el nombre més baix de tots els anys de crisi. “És símptoma que el teixit empresarial mostra confiança en l’economia catalana”, va dir Núria Betriu, consellera delegada d’ACCIÓ.