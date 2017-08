El govern espanyol creu que els atemptats no tindran un gran impacte econòmic

El govern espanyol creu que els atemptats a Barcelona i a Cambrils no tindran un gran impacte en l'economia espanyola, segons ha dit aquest dijous el ministre d'Economia, Luis de Guindos, en la presentació de les dades de la comptabilitat nacional.

El ministre ha indicat que, des del punt de vista del turisme i amb la informació disponible, "l'impacte no està sent especialment rellevant". Guindos ha recordat que, des d'un punt de vista més global, l'impacte de l'atac de l'11-M del 2004 a Madrid "va tenir un cert impacte, però l'economia ràpidament es va recuperar".

Guindos ha explicat també que el govern espanyol revisarà a l'alça les previsions de creixement del PIB per a aquest any –en l'última revisió del juliol el va fixar en el 3%–, després de confirmar aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística que l'economia s'accelera i va tancar el segon trimestre amb una millora del 0,9%, que situa el PIB interanual en el 3,1%.

La revisió de la previsió de creixement, segons el ministre, es farà en el quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos generals de l'Estat per al 2018. Segons el ministre, el consens del mercat apunta que el PIB superarà enguany el 3% de creixement. No obstant, ha dit que la revisió es farà amb prudència i "el més realista possible".