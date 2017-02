El fundador d'Uber abandona el consell d'assessors de Trump

El conseller delegat d'Uber, Travis Kalanick, ha renunciat a formar part del consell d'assessors en matèria empresarial de Donald Trump, després de les crítiques que ha rebut per part d'usuaris i treballadors arran del veto migratori del president republicà. De fet, molts dels conductors de l'aplicació són immigrants i també estan afectats per la mesura.

"El fet d'entrar en el consell no significava el meu suport al president o a les seves polítiques, però desafortunadament s'ha interpretat d'aquesta manera", ha explicat Kalanick en un correu electrònic als seus treballadors al qual ha tingut accés l'agència Reuters. L'empresari havia d'assistir a la reunió del grup aquest divendres. Un portaveu d'Uber ha confirmat més tard que el directiu havia abandonat el consell de manera definitiva.

Uber va rebre fortes crítiques a les xarxes socials després que l'aplicació no secundés la vaga de taxis que es va organitzar als aeroports arran del veto migratori. Això va motivar una campanya de boicot contra l'empresa amb l'etiqueta #DeleteUber (esborreu Uber) que animava als usuaris ha esborrar l'aplicació i optar pel seu competidor, Lyft.

Com a resposta, Uber ha enviat correus electrònics als usuaris que han esborrat els seus comptes per assegurar-los que comparteix la seva opinió i que compensarà els conductors que han quedat afectats pel decret de Trump. Kalanick ha afirmat que va parlar amb el president sobre aquesta política i "els problemes per a la nostra comunitat" i va anunciar al republicà que no assistiria al consell econòmic.

Silicon Valley s'enfronta a Trump pel veto a refugiats i immigrants"Hi ha moltes maneres en què podrem continuar advocant pels canvis en la política migratòria, però continuar al consell no hauria funcionat. El decret executiu està fent mal a molta gent a comunitats arreu dels Estats Units", ha dit en un comunicat als seus treballadors. "Hi ha famílies separades, gent desemparada a l'altra banda de l'Atlàntic i una por creixent perquè els Estats Units ja no és un país que dona la benvinguda als immigrants", ha lamentat.

Aquesta decisió podria pressionar altres líders d'empreses nord-americanes que assistiran a la reunió aquest divendres. Entre ells, el president de General Motors o el conseller delegat de Tesla, Elon Musk, que va confirmar ahir que es reunirà amb el consell per "expressar les nostres objeccions" al veto migratori de Trump, i oferir solucions per canviar la política.