El 'home sharing' i la despesa als barris

El ‘home sharing’ està creixent arreu del món perquè ofereix beneficis econòmics reals per a la gent comuna. La comunitat de ‘home sharing’ no para de créixer i respon als canvis en la manera de viure, treballar i viatjar que ens presenta el segle XXI. Cada vegada més gent de diferents procedències viatja amb més freqüència que abans. Molts d’aquests viatgers proven de fugir del turisme en sèrie i volen viure experiències que s’integrin en l’entorn, els veïnats i els barris.

Els viatgers trien el ‘home sharing’ en part perquè molts allotjaments estan fora dels llocs turístics tradicionals, saturats de visitants i activitats intensives. Els amfitrions els fan recomanacions basades en la seva experiència, i per tant, molt sovint els permeten descobrir restaurants locals, bars, forns de pa i cafès del seu barri. Com que els viatgers visiten botigues i restaurants en barris on abans no arribava el turisme, generen activitat econòmica per a empreses locals i, així, donen suport a l'ocupació. Les empreses que més se’n beneficien són els restaurants, ja que els viatgers es gasten la major part dels seus diners en menjar.

Com a dada destacable, els hostes que han visitat Barcelona en els últims 12 mesos i van trobar allotjament a través d’Airbnb van gastar 223 milions d'euros en el sector de la Restauració, convertint la capital catalana en la cinquena ciutat del món on es van generar més despeses en aquest àmbit. Londres ocupa la primera posició en despeses en menjars segons l'estudi de la plataforma (515 milions d'euros), seguida de Nova York (431 milions), Paris (394 milions) i Tòquio (302 milions).

La comunitat d'hostes i amfitrions a Airbnb va contribuir a un impacte econòmic de 740 milions d'euros el 2015 a Barcelona, gairebé sis vegades més que el 2013, quan l'impacte econòmic va ser de 128 milions. A Madrid un estudi fet l’estiu de 2015 va xifrar aquest impacte en 323 milions. És especialment rellevant el fet que el viatger que tria la plataforma acaba per fer una despesa a la ciutat que sol multiplicar per tres els diners destinats a allotjament. Això és possible perquè amb el ‘home sharing’ el pressupost d’allotjament és inferior i dóna espai a més despesa en oci i cultura a la ciutat.

El mateix viatger reconeix també que aquesta despesa que fa fora de l’allotjament, la fa en un 50% a comerços i establiments del voltant del lloc on s’allotja, proporció que suposa un impacte força rellevant. L’estudi fet a Madrid demostrava que la despesa en establiments de l’entorn (incloent en aquest cas el cost de l’allotjament), superava els 400€ per hoste i dia.