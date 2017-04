10 llibres amb l’escola i la literatura a dins

1. El lector

Els llibres són el vincle que uneix en Michael, un noi de 15 anys, i la Hanna, una dona de 36 que li descobrirà els grans noms de la literatura. La seva relació comença de forma innocent, amb el jove llegint fragments de clàssics a la dona, però aviat deriva en una espiral d’erotisme efervescent. Els plaers de la carn i la lectura es barregen a partir de textos de Schiller, Goethe, Tolstoi i Dickens, entre d’altres, en una novel·la sobre l’horror, la passió i la pietat.

2. Fahrenheit 451

Convertida en una de les grans distopies del segle XX, Fahrenheit 451 transforma la literatura en una prohibició. Bradbury imagina una societat on llegir és delicte i els bombers destrueixen els exemplars existents. Un d’ells entrarà en contradiccions en conèixer una dissident que li farà veure la força de la literatura per reflexionar i qüestionar el poder. En el pitjor dels contextos, la literatura esdevé la gran protagonista del relat.

3. L’ombra del vent

El cementiri dels llibres oblidats ha seduït milers de lectors. Aquest espai amagat a Ciutat Vella canvia la vida del Daniel Sampere quan hi arriba per primera vegada acompanyat del seu pare. Allà hi trobarà un llibre maleït que l’abocarà a un laberint d’intrigues i secrets enterrats. Al bestseller de Ruiz Zafón, la passió lectora embolcalla un thriller que contagia la fascinació pels manuscrits, la imaginació i, en definitiva, la literatura.

4. La bibliotecària d’Auschwitz

La literatura es converteix en la via d’escapament de la Dita Adlerova, una noia de 13 anys empresonada al camp de concentració d’Auschwitz. Mitjançant els vuit llibres que ha aconseguit aplegar, la protagonista es transporta a mons llunyans on pot oblidar la seva situació. Basada en una història real i escrita amb una veu narrativa propera, la novel·la d’Iturbe és un cant a la literatura.

5. La llibreria ambulant

L’amor pren diverses formes en aquesta novel·la. D’una banda, adopta el vessant més romàntic a través de la relació entre dos llibreters ambulants, els camins dels quals coincideixen per casualitat. Però l’amor pels llibres també omple tots els racons de la novel·la. Des d’un humor àcid esquitxat d’ironia, la història de Morley és, per damunt de tot, un homenatge a l’ofici dels llibreters i al paper de refugi de les llibreries.

6. Dies de frontera

La docència apareix de retruc a la novel·la de Vicenç Pagès Jordà, que aborda els límits d’una parella formada per la Teresa, una administrativa, i en Pau, un professor d’institut. La vida en comú, amenaçada per la precarietat laboral, la incertesa econòmica i el pes del rellotge biològic, es trenca quan té lloc la relliscada. Guanyador del premi Sant Jordi 2015, el llibre retrata l’agonia d’una joventut massa llarga i la importància de les pròpies decisions.

7. Una lectora poc corrent

L’afició lectora és, en molts casos, fruit de la casualitat. Així ho viu la reina d’Anglaterra en aquesta novel·la, que relata com a la monarca se li desperta el cuquet de la lectura a partir d’una trobada amb el responsable de la biblioteca mòbil de Westminster. Amb una prosa eficaç i divertida, Bennett explica com la reina s’enganxa ràpidament a la lectura i salta d’Ivy Compton-Burnett a Proust i a Genet en un simpàtic recorregut literari.

8. Girona, un llibre de records

Els records de l’època d’estudiant de Josep Pla centren aquest volum farcit de memòries i anècdotes. L’escriptor de Palafrugell relata, amb una prosa minuciosa i lúcida, les seves vivències d’adolescència al col·legi dels Maristes de Girona. Es tracta d’un dels textos més personals de Pla, que reviu les seves experiències a les aules i descriu, de forma esplendorosa, els racons més emblemàtics de la ciutat.

9. En una sola persona

Les primers visites d’en Billy Abbott a la biblioteca no són, precisament, per agafar llibres en préstec. L’adolescent s’enamora de la bibliotecària del seu poble, que li provocarà un remolí de sensacions contradictòries. La relació i la literatura l’ajudaran a entendre’s a ell mateix en un context ple d’obstacles. A través d’aquests dos pilars, Irving parla de les diferències i la bisexualitat en una novel·la tumultuosa i monumental.

10. El professor d’història

L’ensenyança abraça les vides del Manuel i la seva dona, els dos protagonistes d’aquesta novel·la. Ell ensenya història i ella és professora de clàssiques. L’home renuncia a la docència i es jubila abans de temps, una decisió que el portarà a constatar l’esterilitat de la seva vida, dedicada plenament al coneixement i l’estudi. A través de les reflexions del professor, Mira aborda la dificultat d’entendre el passat i de formar part d’un món hostil.