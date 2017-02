El recurs sobre l'acció de responsabilitat entre el Barça i Laporta, el 23 de març

L 'Audiència Provincial de Barcelona celebrarà el pròxim 23 de març la vista per decidir sobre els recursos que tant el Barça com l'expresident del club Joan Laporta van presentar contra la sentència que va ser contrària al club català, després de presentar una acció de responsabilitat per pèrdues milionàries.

D'aquesta forma, i després d'alguns ajornaments, els tres jutges que han de deliberar sobre aquests recursos ( Miguel Julián Collado Nuño, Asunción Claret Castany i José Manuel Regadera) han fixat el 23 de març per arribar a una determinació, com així han comunicat avui a les parts en una providència.

L'acció de responsabilitat que afecta al FC Barcelona va ser una demanda que en el seu moment va impulsar el dimitit Sandro Rosell contra la junta sortint de Joan Laporta. Les xifres que la nova junta va presentar de la liquidació dels anteriors gestors llançaven unes pèrdues de 47,63 milions d'euros en el còmput general del mandat de Laporta.

Després que l'assemblea de compromissaris recolzés la decisió de la junta directiva de Rosell, l'acció de responsabilitat va ser desestimada el 28 d'octubre del 2014 pel jutge José Manuel Gómez Borrego, que va deixar els números de la gestió de Laporta en un mínim superàvit (4,09 milions d'euros).

Contra l'esmentada sentència, tant el FC Barcelona com Laporta i setze dels seus directius denunciats van presentar recursos, que devien haver estat resolts fa mesos, fins que la nova junta directiva, presidida per Josep Maria Bartomeu, va intentar un pacte global perquè es retiressin i donar per bona la sentència en primera instància.

La intenció de pacte de la junta, que va comptar amb el recolzament d'una assemblea de socis extraordinària el desembre passat (328 vots a favor, 24 en contra i 24 en blanc), només va ser acceptada per 12 dels exdirectius de Laporta, quedant l'expresident i quatre d'exmembres de la junta ( Rafael Yuste, Xavier Sala i Martin, Maria Elena Fort i Josep Ignasi Macià) pendents de la resolució de l'Audiència Provincial.

Laporta i els quatre exdirectius que han mantingut la seva posició de no pactar, van desestimar presentar un recurs contra el pacte parcial que els seus altres companys van arribar amb la junta de Bartomeu per quedar alliberats del tot.

En espera d'aquesta resolució del 23 de març, que es farà pública uns dies després, la junta de Bartomeu ja va anunciar que en cas que no li sigui satisfactòria la recorrerà al Tribunal Suprem.