Quique Sánchez Flores: "Ens hem convertit en un rival directe del Celta"

"Aquesta setmana centrifugarà l'equip". Quique Sánchez Flores té clara l'"exigència màxima" a què es veurà sotmès en els propers dies l'Espanyol, que visita aquest dimecres el Celta (21.30 h, BeIN LaLiga) i, dissabte el Vila-real. Dos duels davant "dos clubs a imitar" que suposaran "un gran desgast" pels constants viatges i sessions de recuperació.

"El Celta és un rival directe ara. Ens hi hem convertit [en rival seu] perquè a principi de temporada no ho érem. Ens guanyen en projecte i temps encara, és un equip competitiu i més fet", ha assenyalat el tècnic madrileny, que no ha dubtat a lloar l'entitat del proper rival blanc-i-blau. Un equip acostumat a competir entre setmana, "molt físic, amb bona capacitat tècnica i un estil reconeixible". Conscient que el Celta és dels equips que més domina la pilota, Quique reivindica que als seus homes els agrada "córrer".

El madrileny ha convocat 20 homes en una llista on no hi ha Roberto Jiménez per una capsulitis en un dit. Una convocatòria àmplia per si, a última hora, algun jugador es ressent del desgast. "Rotarem si estem cansats, si no, no. Estem bé, no hem competit gaire més enllà de la Lliga, no hi ha excuses per estar cansats", ha reflexionat el preparador, que no ha volgut donar pistes sobre si donarà descans a Vigo o a Vila-real.

En el record de Quique queda el partit de la primera volta, un 0-2 que, més que un motiu de "revenja", serà una "advertència". "Vam fer un bon partit i en 2 minuts el vam perdre. Ja veiem que en 2 minuts poden capgirar el signe del partit", ha avisat.