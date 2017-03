El Barça fa història i es classifica per a les semifinals de la Champions femenina

"Som de semis, lo lo lo, som de semis, lo lo lo". Havia passat més de mitja hora després del partit i les jugadores del Barça encara celebraven al vestidor l'històric pas a semifinals de la Champions femenina. Per fi s'havia superat el llistó de quarts d'altres temporades i es podia presumir d'estar entre els quatre millors equips d'Europa, el repte més desitjat a la plantilla blaugrana. I s'ha aconseguit després de derrotar el Rosengard per 2-0 amb els gols de Jenni Hermoso i Mariona Caldentey. La victòria, gestada a la segona meitat després d'un primer temps molt pla, ha acabat d'arrodonir l'avantatge que les blaugranes ja portaven de l'anada, en què havien aconseguit un valuós 0-1 a Malmö.

La gesta s'ha pogut celebrar davant de 7.350 espectadors, la segona millor assistència del Mini per veure un partit de futbol femení, després dels més de vuit mil espectadors que s'havien reunit a l'estadi l'any passat contra el PSG. De fet, l'equip francès tornarà a ser l'obstacle blaugrana a Europa, ara a les semifinals, després d'haver tombat el Bayern Munic amb una golejada al Parc dels Prínceps.

Abans de pensar en el París Saint-Germain, l'equip gaudirà d'un dia de festa per assaborir una fita que mai abans s'havia aconseguit i que no va ser senzilla de completar. En alguns moments de la primera meitat, l'equip ha jugat amb foc i ha cedit la iniciativa a un Rosengard que no ha sabut agafar les regnes. Tot i la falta de clarividència del conjunt suec, molt penalitzat per l'absència de Lotta Schelin en atac, la portera Sandra Paños ha vist rondar el perill prop de la seva porteria en els primers compassos. Un possible penal de Ruth Garcia, molt reclamat per les visitants, ha afegit més nervis en un Barça que ha tornat a tenir problemes de profunditat i que no ha aconseguit donar ritme a la seva circulació de pilota. Gema Gili no ha sabut fer-se seva la banda dreta i Jenni Hermoso i Alexia Putellas han trepitjat poca àrea.

Xavi Llorens, de fet, ha retocat peces al descans per corregir la falta d'idees del seu equip (que estava jugant més amb un 5-3-2 que amb un 3-5-2) i ha donat entrada a Patri Guijarro a la segona meitat. El canvi, que ha implicat que Marta Torrejón activés la banda dreta, ha organitzat millor un Barça que ha tret suc de la poca contundència sueca. Les blaugranes s'han acabat de sentir fortes quan, al cap de poc d'arrencar, Jenni Hermoso ha fet l'1-0, en rematar una assistència enrere de Vicky Losada, que obligava el rival a fer dos gols per passar.

El Rosengard, que ha estat incapaç de ficar Marta Vieira en el partit, s'ho ha jugat tot amb el joc directe i només Martens, i algun cop Riley quan ha pujat la banda, ha pogut crear un mínim de perill. Però el Barça s'ha defensat amb confiança i ha gastat les últimes bales al contraatac, gràcies a la velocitat de Bárbara Latorre i a la màgia dins de l'àrea de Mariona Caldentey, l'encarregada de posar la cirereta al pastís més dolç de la història del Barça femení. De moment.