Busquets avala Paulinho i discrepa de Pep Segura

Sergio Busquets rebrà amb els braços oberts Paulinho, el flamant fitxatge del Barça. El futbolista del planter ha avalat la incorporació del brasiler, que arriba al Camp Nou després que els blaugranes paguin 40 milions al Guangzhou Evergrande de la Lliga xinesa per aconseguir els seus serveis.

Al capità blaugrana, però, no l'importa ni la seva edat ni el preu que s'hagi pagat per ell. Busquets se centra en les seves habilitats. "Em sembla una arribada molt bona. És un perfil diferent del que tenim. Vaig jugar contra ell amb la selecció i a l’últim Mundial de Clubs. És titular amb el Brasil. El rebrem amb els braços oberts".

Busquets no ha volgut entrar a debatre si tanca portes o no, i s'ha limitat a dir que "la competència sempre hi és i és bona, perquè el mister tindrà on triar". En aquest sentit, ha tingut paraules elogioses per a Sergi Roberto, de qui espera que "jugui molts anys al Barça" perquè "s'ho ha guanyat". També ha tingut bones paraules per a Sergi Samper, que s'ha quedat provisionalment sense dorsal i podria marxar aquest estiu. "Ningú dubta de la seva qualitat. L’any passat no va tenir sort amb la cessió al Granada. Està entrenant bé. Ell ha de decidir amb el que digui el mister i el que vegi i senti. Jo només el puc ajudar personalment i en el dia a dia".

La crítica a Pep Segura

En canvi, Busquets s'ha mostrat crític amb Pep Segura. El mànager esportiu va dir, després del partit contra el Madrid, que la derrota era conseqüència de l'autogol de Gerard Piqué. "No hi estic d’acord. No vam perdre 1-3 per això. Vam perdre perquè vam cometre alguns errors i ells van estar molt bé, sobretot en els dos últims gols. No és la millor manera d’expressar-se i molt menys des des dins del club, assenyalant un jugador".