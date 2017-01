260x272 Estrenar l’any lluny de casa, mal presagi culer Estrenar l’any lluny de casa, mal presagi culer

Estrenar l’any fora de casa no sol afavorir el Barça. Així doncs, els blaugranes estan en alerta de cara a la seva visita d’avui a Bilbao. En els últims 15 anys, l’equip català ha estrenat l’any sis vegades lluny del Camp Nou, i només ha aconseguit una única victòria. En aquest cas va ser contra un equip de Segona B, el Zamora, en eliminatòria de Copa del Rei. La resta, tres derrotes i dos empats.

I totes les derrotes van ser amargues. Amb Frank Rijkaard a la banqueta el Barça va caure golejat per 3 a 0 contra el Racing i el Vila-real. Uns anys més tard, en la primera temporada de l’autocomplaença, els blaugranes van empatar a Getafe. Amb Luis Enrique, dues estrenes d’any, dues ensopegades. La més dolorosa, la del primer any. El Barça va perdre a Sant Sebastià contra la Reial Societat, una derrota que va fer caure el director esportiu, Andoni Zubizarreta, i va obligar Josep Maria Bartomeu a convocar eleccions. El tècnic asturià va estar molt a prop de fer les maletes, ja que el pols amb Leo Messi que va originar-se a Anoeta el va posar en una situació crítica. El 2016 es va estrenar novament fora de Barcelona, a Cornellà-El Prat. El Barça no va passar de l’empat contra l’Espanyol, el primer de tres enfrontaments pràcticament consecutius entre Lliga i Champions.

Un fet curiós d’aquests primers partits d’any és que el Barça tenia un futbolista talismà: Pedro Rodríguez. El canari era especialista a aprofitar aquests partits per exhibir la seva capacitat ofensiva, i s’ha convertit en el màxim golejador del primer partit de l’any amb sis gols, una xifra que duplica els registres de Leo Messi i Alexis Sánchez.