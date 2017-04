Iago Falque: “Dybala és molt bo, però comparar-lo amb Messi és exagerat”

La carrera del gallec Iago Falque és curiosa. Va estar al futbol base del Madrid, però el va canviar pel Barça, on jugaria al filial. Després va marxar al juvenil del Juventus, que el va cedir dos cops. Nou canvi d’aires, al Tottenham, amb tres cessions, i retorn a Itàlia, per jugar al Genoa primer i al Roma després. Aquest any ha tornat a Torí, però per jugar a l’etern rival de la Juve, el Torí, cedit pels romans. Viu al centre de la ciutat, que ja coneix de la seva primera etapa, i té amics en els dos clubs protagonistes d’aquests quarts de final: el Barça i la Juve.

Higuaín deia que després de viure a Nàpols, on no podia ni sortir al carrer per la pressió dels aficionats, viure a Torí és un plaer...

És cert. És una ciutat molt tranquil·la. Els jugadors anem pel centre i no ens passa res. Et demanen una selfie, una firma... poc més. A Roma era més complicat, l’afició, amb bona intenció, t’estava a sobre, cridava, no et deixava tranquil. A Torí els jugadors de la Juve i el Torí ens creuem pel centre, ningú ens diu res... i és una ciutat ordenada i agradable. S’hi viu bé.

¿És veritat que a la ciutat el Torí té més aficionats que la Juve?

Sempre s’ha dit que a la ciutat hi ha més gent del Toro [manera de definir el club], i és cert que els trobes per tot arreu. Però no et puc dir qui en té més, la Juve també en té molts, aquí, molta gent que arriba nova a la ciutat es fa de la Juve. Deu estar igualat.

Poc després de deixar el Barça B, va arribar a debutar amb la Juve...

Sí, en un torneig amistós d’estiu, el Trofeu Berlusconi, contra el Milan. Va ser una bona experiència, però van cedir-me dos cops, primer al Bari, i finalment va tocar marxar.

El van fer debutar esborrant la T de la samarreta de Tiago per crear un Iago, oi?

Sí, va ser una cosa curiosa, no estava previst que jugués i eren samarretes amb nom, ja que eren del primer equip.

Va marxar del Barça, on havia fet grans partits amb Bojan en categories inferiors, perquè Luis Enrique no li va donar minuts, oi?

Ell era el tècnic del filial, però no tenia minuts i jo volia jugar. Normal, no? Marxar a la Juve va ser un encert. Al seu futbol base van cuidar-me, però no vaig poder arribar al primer equip.

Com li van les coses al Torí, amb Mihajlovic de tècnic?

Prou bé. No podrem arribar a classificar-nos per a Europa, però l’equip vol jugar bé i tenim jugadors en forma, com Belotti, la gran sensació del moment, ja que és el màxim golejador, lluitant amb Dzeko del Roma o Higuaín.

¿Va sorprendre el triomf de la Juve contra el Barça?

A la Juve, ara mateix, ningú li pot fer ombra a Itàlia. Així que tothom sap que es preparen per jugar a Europa. Sempre sorprèn que un equip amb Messi, Neymar, Iniesta... perdi per 3-0, però no va sorprendre la bona feina de la Juve, ja que treballen en aquesta direcció.

Tothom parla de Dybala. Ha jugat contra l’argentí tant quan era al Palerm com ara. És el nou Messi?

És un jugador amb molt de futur i present, és un fenomen. Ara, comparar-lo amb Messi és exagerat. Crec que la gent, quan ho diu, vol dir que podria arribar a ser el nou Messi, però ara mateix encara hi ha molta diferència.

Pot remuntar, el Barça?

Al futbol pot passar de tot, però la Juve defensa realment bé. Té un porter increïble, defenses amb experiència... saben competir. Ara, quan el Barça s’hi posa, pot passar de tot. Serà divertit de veure.