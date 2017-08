L’examen continua a la Lliga

Ernesto Valverde és un home de futbol. Amic de la naturalitat, viu la professió sense excentricitats, amb una ambició humil, natural. “El repte més estimulant és el que tinc al davant. Tinc ganes de començar”, afirmava ahir, unes hores abans de debutar aquest diumenge amb el Barça a la Lliga contra el Betis (20.15 hores, BeIN LaLiga). El basc somreia. Parlava gestionant cada frase, amb compte, rodejat dels molts incendis que acompanyen la seva realitat, la que respira el club blaugrana. Sap fer-ho bé. N’ha hagut d’aprendre a marxes forçades. Des que va arribar, el tècnic, inèdit fins al moment en una de les banquetes més mediàtiques d’Europa, ha hagut de fer un màster exprés en gestió de situacions d’emergència a gran escala.

“Encaro les coses pas a pas -deia, preservant la prudència-. Tots vam tornar aquest estiu de la gira dels Estats Units molt contents. Va ser arribar i perdre un jugador important de manera sorprenent. El seu adeu va fer que hagués de canviar el guió que vaig dibuixar abans de venir. Hem d’habituar-nos a certes coses, com les dues derrotes contra el Reial Madrid. Ens van servir molt. Va ser dur i entenc la desil·lusió. En alguns moments hem donat una bona imatge, en d’altres el rival ha sigut superior. N’hem d’aprendre”, apuntava. Valverde té els deures de definir l’estil i el sistema d’un equip que no està definit, ni molt menys. “Tinc clar que volem dominar el joc, ser agressius en atac i en defensa. Guanyar i jugar bé és prioritari. No sé com es guanya sense fer un bon futbol. Ara hem de trobar el nostre camí en funció dels jugadors que tenim. A mi m’agradaria que les plantilles estiguessin tancades abans de començar la temporada oficial. Pots treballar millor els mecanismes. Quan acabi el mercat volem tenir una plantilla a l’altura de les exigència que ens hem fixat”, va argumentar, pressionant -si no ho estava prou- la direcció esportiva.

Baixes i alternatives

De moment, el preparador haurà d’intentar sumar victòries sense els possibles fitxatges. A la convocatòria contra el Betis de Quique Setién tampoc hi seran Andrés Iniesta, Luis Suárez. Gerard Piqué, finalment, s’ha recuperat de les molèsties al pubis. Les baixes, però, condicionaran el seu primer onze a la Lliga, especialment en l’apartat ofensiu: “La de Suárez és una baixa important, però són coses que poden passar. Tots coneixem el seu potencial en aquest tipus de partits. Esperem suplir-lo amb garanties. Tinc en compte totes les possibilitats que ens aportin equilibri. Tenim jugadors per aconseguir-ho”. Paulinho no és una d’aquestes opcions. El brasiler tampoc es vestirà de curt “per raons burocràtiques”, segons va explicar el club. No havia de ser el seu dia. “Es va entrenar divendres per primera vegada, però encara s’ha d’adaptar al joc de l’equip, és d’hora. És un migcampista, però té arribada. Crec que ens pot ajudar pel seu joc ofensiu i la seva fortalesa. Aquesta és la idea que tinc, però l’hem de veure durant els entrenaments per veure on col·locar-lo”, va admetre Valverde. Amb André Gomes assenyalat al Santiago Bernabéu i Arda -avui convocat- en terra de ningú, Sergi Roberto apunta a la titularitat. “Hem d’intentar superar la pressió del rival, córrer i crear situacions ofensives. Espero un Betis amb ganes de dur la iniciativa. És un equip que vol tenir la possessió, que farà una pressió alta, un fet habitual. Crec que seran valents, com ho van ser contra l’Inter de Milà durant la pretemporada”, analitza. El tècnic segueix buscant la fórmula de l’èxit. Té clar que passa per Leo Messi, “el millor jugador del món”. “Tenim la sort de tenir-lo. Entre tots l’hem d’ajudar perquè brilli i faci brillar l’equip. És normal que les mirades se centrin en ell”, va dir, sense fer referència a la seva renovació. “Si està anunciada... què puc dir?”, xiuxiuejava, sense ganes de donar titulars.

Partit emotiu

El partit del Barça tancarà una de les setmanes més grises de la història de Barcelona després dels atemptats que van sacsejar dijous la ciutat. Tots els jugadors blaugranes lluiran una samarreta amb el nom de Barcelona com a homenatge a les víctimes. “La vida ha de continuar. Són circumstàncies extraordinàries i lamentables. Et fa reflexionar i adonar-te que els problemes són relatius. Estem tranquils, no tenim por. La millor manera de combatre això és fer vida normal”, va comentar Valverde.

El Reial Madrid, vigent campió de la Lliga Santander, debuta a Riazor contra el Deportivo, amb els homes de Zidane encara eufòrics per haver guanyat en dues setmanes la Supercopa d’Europa i la Supercopa d’Espanya (22.15 h / Movistar Partidazo). Els blancs encadenen tres golejades (2-8, 0-2 i 2-6) en un estadi batejat aquesta temporada amb el nom comercial d’Abanca. Zinedine Zidane, que va començar la roda de premsa prèvia amb un missatge de suport a Barcelona i Cambrils, va donar permís a Cristiano Ronaldo per marxar fora uns dies, perquè el portuguès estarà sancionat quatre partits a causa de la targeta vermella a la Supercopa. Però ni la baixa del portuguès alimenta les esperances dels locals. El Deportivo arriba amb la plantilla encara per tancar i amb Pepe Mel amb dubtes. El tècnic ha recuperat el seu davanter de referència, Florin Andone, però tindrà les baixes d’Emre Çolak, sancionat; Carles Gil, lesionat, i l’uruguaià Fede Valverde, cedit pel Madrid. Zidane apostarà per Isco, Casemiro i Gareth Bale després de donar-los descans en el segon clàssic amb el Barça. A la baixa de Cristiano Ronaldo s’hi suma la de Mateo Kovacic.

El Madrid debuta a Riazor sense Cristiano