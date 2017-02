Luis Enrique: “Les crítiques m’afecten zero, si no, no podria seguir en aquest càrrec”

El partit d’aquest diumenge contra el Leganés (20.45h, Movistar Partidazo) serà una oportunitat per veure com reacciona el Barça després de la contundent desfeta a París en Champions. És, si més no, com s’ho pren el vestidor, ateses les paraules de Luis Enrique avui en roda de premsa: “El resultat ens va afectar, ens afecta, el pal ha estat gran perquè la Champions és una competició que ens agrada molt”, ha reconegut el tècnic. Però encara queden “quatre partits” fins a la tornada amb el PSG i “ja hi haurà temps de parlar de números i d’opcions”, afegeix.

I el Leganés té tantes variants que plantejarà dificultats al Barça. “No sé quina versió del rival ens trobarem. Els partits no només tenen una cara, els equips et poden pressionar o poden espear al seu camp”.

"No m'apropo a deu metres d'una televisió o d'una ràdio ni borratxo" Luis Enrique Entrenador del Barça

Preguntat per les crítiques, Luis Enrique ha dit que li “afecten zero” perquè, si no, “no podria estar en aquest càrrec”. No ha revelat de què ha parlat amb els jugadors aquests dies i assegura que intenta “extreure només els aspectes positius” i allunyar-se del “cóctel” que s’ha generat després del 4-0. “No m'apropo a deu metres d'una televisió o d'una ràdio ni borratxo. Mai us escolto ni us veig. M'avala la meva feina. El futbol és un mon d'exageracions. Vull pensar que les coses no són blanques ni negre, hi ha un ventall de grisos molt ampli. Som vius a tres competicions. En una estem una mica tocats, però encara tenim temps per analitzar l'escenari i reconduir-lo”.

I, per fer-ho, l’equip necessita “més sessions d'entrenament”, que no pot tenir ara mateix pel calendari, “per anar variant aspectes”. “Crec que millorarem el nostre rendiment, perquè estem acostumats a situacions semblants”, ha apuntat. I la millora passa, per tenir la pilota, “atacar de manera ordenada per poder defensar tots junts”. “Res de nou, són les coses que aquest equip ja ha fet altres vegades i que fa cada dia als entrenaments”.

“He jugat molt al parxís amb la meva dona que, per cert, em guanya”. Luis Enrique Entrenador del Barça

Sobre el Madrid-Espanyol: “Tinc l’esperança que el líder perdi punts, tant me fa contra quin rival sigui”.

Els últims dies: “He jugat molt al parxís amb la meva dona que, per cert, em guanya”.

Renovació: “No he pres la decisió encara però no dependrà ni d’un partit, ni de 10, ni de 38”.

Relació amb el Barça B: “El Barça B està allà per formar jugadors, no només per aconseguir resultats. Però cada àrea té la seva independència, i m’agrada que l’entrenador del filial la tingui. Jo la tenia amb Guardiola. Jo prenc les decisions sobre els jugadors que necessito”.