Nova oportunitat perduda d’Arda i André

260x366 El turc Arda Turan en una acció sota la pluja de l’últim partit contra el Deportivo a Riazor. / CABALAR / EFE El turc Arda Turan en una acció sota la pluja de l’últim partit contra el Deportivo a Riazor. / CABALAR / EFE

Nova oportunitat perduda. Després del titànic esforç contra el PSG, el Barça necessitava la segona unitat contra el Dépor, però aquest segona unitat no va fer el pas endavant que se li demanava i l’equip va acabar perdent a Riazor. Arda Turan, André Gomes i Denis Suárez van ser els tres canvis que va fer Luis Enrique, i Paco Alcácer va tenir una presència testimonial quan l’equip buscava l’empat a la desesperada.

A Galícia, el Barça no va poder comptar ni amb Neymar ni amb Rafinha, els dos jugadors que ocupen les bandes amb el nou 3-4-3 que planteja el cos tècnic blaugrana. Davant d’aquestes absències, Denis i Arda van ser els escollits per eixamplar el terreny de joc i donar profunditat a l’atac barcelonista, però cap dels dos va brillar. A la medul·lar, André Gomes tampoc va destacar enmig de la grisor generalitzada.

El futbolista turc va passar totalment desapercebut per Riazor. Arda va ser pla: no va perdre pilotes, però no va ser decisiu en els metres finals ni va aconseguir rematar contra la porteria de German Lux. La seva incidència en el joc va ser mínima, malgrat ser el futbolista de la zona d’atac -incloent-hi els interiors- que més pilotes va recuperar (4). Per la seva banda, Denis, ubicat a la punta dreta de l’atac, un espai desconegut per a ell, va jugar amb més atreviment que el turc, amb el que això implica: més presència i alhora més pèrdues. Va ser el futbolista, juntament amb Messi, amb més pilotes perdudes (7), però va intervenir en la jugada del gol amb una centrada tensa al cor de l’àrea que va acabar caçant Luis Suárez. El jugador gallec ho va provar, tot i que no va tenir el dia.

André Gomes, que no acaba de tancar una actuació rodona durant 90 minuts que li permeti guanyar confiança, va estar en la mateixa línia que Arda. Contra el Dépor va tornar a ser un jugador intranscendent, sense pèrdues en el joc associatiu però a la vegada poc productiu tant en defensa com en atac: només va recuperar dues pilotes i va tenir menys intervencions que Iniesta en gairebé el doble de minuts que el manxec. A més, en alguna jugada dividida a la medul·lar i la frontal de l’àrea de Ter Stegen va estar passiu i es va deixar guanyar els duels directes amb els futbolistes del conjunt local.

Al Camp Nou, com va reconèixer el mateix Robert Fernández fa uns dies, esperen recuperar el migcampista portuguès, assumint que està molt per sota de les seves possibilitats per una qüestió mental. Tal com va explicar l’ARA, André Gomes exhibeix als entrenaments un nivell altíssim però la confiança desapareix quan es tracta d’un partit oficial. Els responsables de la parcel·la esportiva esperen que el jugador faci un pas endavant, perquè l’aposta amb ell va ser molt gran. El del portuguès va ser un fitxatge que no estava previst per a l’estiu passat, però que per qüestions de mercat es va anticipar i s’hi van destinar uns diners pressupostats per al pròxim estiu.

Des de la desfeta al Parc dels Prínceps, per exemple, Digne, Denis, André i Alcácer, els quatre fitxatges de camp que estan més qüestionats, han jugat tants minuts sumant-ho tot com Leo Messi. Lluny, per exemple, dels números que té Samuel Umtiti, l’únic reforç d’aquest últim estiu que s’ha consolidat com a columna vertebral del conjunt de Luis Enrique, i que té una estadística sorprenent en aquest curs: amb ell a l’onze titular el Barça ha guanyat tots els partits de Lliga.

Un dels fets que s’ha constatat durant les últimes setmanes és que, amb el canvi de sistema i la nova ubicació de Messi pel carril central, el Barça necessita dos especialistes de banda que puguin generar superioritat en l’un contra un. Ara mateix, però, amb la confecció de la plantilla actual, l’equip només disposa del brasiler com a futbolista amb aquestes característiques. Amb l’aposta per Paco Alcácer a l’agost, després de descartar l’opció de Nolito, es volia un jugador que donés descans a Luis Suárez, però té dificultats per caure a banda i jugar com a extrem. Un situació que l’ha penalitzat i que li ha limitat el nombre de minuts. Sense un substitut natural per a Neymar, en aquesta posició de banda han de jugar-hi futbolistes com Arda, Rafinha, Sergi Roberto o Denis, migcampistes reconvertits que pateixen per donar profunditat i que veuen com el tren passa a tota velocitat sense poder-hi pujar.