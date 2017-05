Paco Alcácer: "Al final, el treball et recompensa"

Paco Alcácer, titular, golejador, protagonista, ha parlat després de conquerir amb el Barça la Copa del Rei davant l'Alabès (3-1). "Al final, el treball de tot l'any, de tota la setmana, es veu reflectit al camp. Estic molt content de poder ajudar l'equip amb un gol. El treball et recompensa", ha comentat, fent referència a la seva diana, la tercera de l'equip de Luis Enrique. El davanter ha parlat de Messi, que l'ha assistit. " Jugar amb Messi és increïble. Estic molt orgullós de poder conviure amb ell, d'aprendre al seu costat", ha dit. Per últim, l'ex del València no ha confirmat la seva continuïtat a la plantilla. "Els jugadors intentem centrar-nos en el present. Si segueixo o no ho ha de decidir el club. Jo m'haig de centrar en millorar", ha afegit.

Iniesta: "Hem de valorar la Copa"

El capità Andrés Iniesta també ha mostrat les seves impressions en aixecar la Copa del Rei: "Aquests partits no són fàcils. Tot i tenir l'etiqueta de favorits, ho hem fet bé, hem estat efectius i hem acabat aconseguint l'objectiu de la Copa. Quan no aconsegueixes els objectius, no podem parlar d'una gran temporada. No ho hem fet bé a Lliga i Champions. Hem de valorar la Copa i preparar la propera campanya", ha comentat el manxec, que ha assegurat que "no hi ha novetats a l'horitzó", fent referència al seu futur.