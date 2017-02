El Barça esgotarà tots els recursos perquè Suárez jugui la final

Pocs minuts després que Gil Manzano publiqués l’acta del partit de Copa, els serveis jurídics del Barça començaven a analitzar-la. Es fixaven, sobretot, en l’ argumentació que el col·legiat extremeny havia fet de les targetes. El motiu: buscar algun error o imprecisió que permeti a Luis Suárez i Sergi Roberto, expulsats per doble amonestació, jugar la final.

El veredicte del club va ser ràpid. En el cas de Sergi Roberto no es va trobar cap motiu per al·legar, però sí en Suárez. I en concret, en la segona cartolina, que va veure per “impactar amb el braç contra un jugador adversari de manera temerària en la disputa d’una pilota”. L’altra targeta que es recorrerà serà la de Sergio Busquets, que va “desplaçar la pilota en senyal de disconformitat”, segons el col·legiat. De tota manera, aquesta groga no té conseqüències de cara a la final, ja que ni va ser expulsat ni estava amenaçat de sanció.

Els focus, doncs, se situen en el cas de Suárez, i per això el Barça “esgotarà tots els recursos possibles” per mirar que pugui jugar la final, diuen des del Camp Nou. En concret, els serveis jurídics s’han fixat en el qualificatiu “temerari”. Al club consideren que no és correcte i basaran el seu recurs en aquest punt. Més o menys, és el que ja va dir el mateix Suárez després del partit, quan assegurava que no hi havia voluntarietat en l’acció. “Crec que no és ni falta. Em giro i no veig el jugador”.

El Barça té fins a les 14 hores d’avui per presentar formalment les al·legacions. Si no prosperen, té 30 dies per recórrer a Apel·lació. I, en última instància, pot acudir al Tribunal Administratiu. “Estic molt a favor de recórrer, però mira enrere i t’adonaràs de què ha passat les vegades que hem presentat un recurs”, deia amb pessimisme l’entrenador, Luis Enrique. En canvi, fonts del club creuen que és “possible” aconseguir que li retirin la groga i per això aniran “fins al final”.

L’acta de Gil Manzano

A banda de l’expulsió, Gil Manzano va afegir a l’acta que Suárez va “retardar de manera considerable” la sortida del camp, “fent cas omís” de les seves instruccions, i que després es va “quedar a les escales d’accés al túnel de vestidors observant el partit fins que va es acabar”, tot i que el quart àrbitre li va comunicar “reiteradament” que havia de marxar. Competició també analitzarà aquest paràgraf i podria sancionar el futbolista entre un i tres partits, segons l’article 113.2 del codi disciplinari. En aquest punt, el Barça no presenta al·legacions i esperarà a una hipotètica sanció per recórrer a Apel·lació.