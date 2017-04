El repte de marcar gols al millor porter de les últimes dècades

260x366 Gianluigi Buffon, porter del Juventus, durant un partit jugat fa unes setmanes a Gènova. / LUCA ZENNARO / EFE Gianluigi Buffon, porter del Juventus, durant un partit jugat fa unes setmanes a Gènova. / LUCA ZENNARO / EFE

Fa uns anys la Juve va fitxar el davanter romanès Adrian Mutu, un golejador amb gran potencial però que no sabia ordenar la seva vida. Un dia Mutu va explicar que se n’anava amb la selecció romanesa i que no podria arribar a Torí fins a les 3 de la matinada, per la mala combinació de vols, i que pretenia no anar a entrenar-se l’endemà. “On et penses que ets? A l’Inter? Al Fiorentina? Això és la Juve”, li va dir Buffon. Mutu, amb cara de son, va ser dels primers a arribar a l’entrenament. “La Juve, com a club, està per sobre dels noms propis. Però per transmetre aquesta tradició, per mantenir la professionalitat i evitar que els jugadors joves es perdin, calen referents. I Buffon és el referent”, diu el periodista Sandro Bocchio sobre el considerat per molts millor porter de la història.

El 28 de gener Gianluigi Buffon (Carrara, Itàlia, 1978) va fer 39 anys. Camí dels 40, el porter toscà segueix decidint partits i segueix manant. Ara fa pocs dies, a Palerm, va arribar als 1.000 partits oficials com a jugador, entre clubs i selecció. Va ser en un partit de classificació per al Mundial, en què, esclar, no va encaixar cap gol. Un dels reptes de Buffon és arribar a la fase final del Mundial de Rússia, el 2018, per ser el primer jugador de la història convocat en sis Mundials diferents. Precisament a Rússia va començar la seva història d’amor amb la selecció, en un play-off de repesca camí del Mundial del 1998, quan sota la neu de Moscou va fer un gran partit contra els russos. Llavors era una criatura, encara que aquell dia -en què Pagliuca, el titular, estava lesionat- ja va jugar com un veterà. L’altre gran repte de Buffon és guanyar la Champions. És el títol que li falta: el 2006 va guanyar el Mundial i a la lliga italiana ho ha guanyat tot. Però la Champions no l’ha guanyat mai. De fet, quan va perdre la final del 2003 a Manchester contra el Milan va patir una depressió, ja que no podia aguantar haver-la perdut. “Guanyar seria un somni. Però si perds contra el Barça pots acceptar-ho”, diu el porter toscà.

Jugar com un juvenil

“El que més sorprèn de Buffon és que segueix jugant com quan era jove. Ha anat millorant, però segueix tan àgil com sempre. No aparenta 39 anys, sembla un juvenil”, diu Stefano Tacconi, que va ser porter del Juventus del 1983 al 1992. Malgrat que Tacconi, que ara fa de comentarista a la televisió, ha protagonitzat alguna picabaralla amb Buffon, en el fons admet que “ell és el futbol italià”: “És el millor. Tothom deia que era impossible en el futbol modern veure un porter guanyant coses amb 40 anys, com va fer Zoff. I ara Buffon arribarà als 40 jugant millor que Zoff”, diu Tacconi. De fet, la temporada passada Buffon va batre el rècord de minuts consecutius sense encaixar un gol a la lliga, i va encadenar més de 1.000 minuts sense agafar una pilota del fons de la porteria. Convertit en un col·leccionista de títols, aquesta temporada ha batut el rècord de minuts jugats a la Serie A que tenia Boniperti, que va ser president de la Juve. “M’estimo aquest esport”, reflexiona Buffon, que ahir explicava que disfruta molt perquè en el futbol sempre acabes veient coses noves, sempre hi ha l’element sorpresa. “Vaig pensar-ho quan vaig veure el gol de Sergi Roberto contra el PSG. Sempre et poden sorprendre. Aquella remuntada va canviar la meva vida, vaig pensar que era una lliçó vital, una demostració que mai et pots rendir”, apunta Buffon, que es considera un admirador del Barça. “M’agrada que el meu fill admiri Messi, Neymar i Suárez, vol dir que té bon gust”, bromejava ahir sobre un dels seus tres fills -en té dos amb una model txeca i el tercer amb una periodista-. “Cada dia pots aprendre coses, és una experiència genial”, diu el porter.

Amb 9 lligues guanyades amb la Juve (dues les va perdre als despatxos), Buffon també ha protagonitzat casos polèmics, com quan va citar una frase de Mussolini just el dia en què Itàlia celebra la fi del feixisme, el 25 d’abril; quan va admetre que havia patit una addicció al joc, o en la seva experiència com a propietari d’un club de futbol, el Carrarese, l’equip de la seva ciutat natal. Després de quatre anys va decidir plegar, fart de no trobar suports a l’Ajuntament i d’haver de fer viatges exprés per negociar amb polítics, ultres o jugadors.

Buffon, que viu en una zona relativament cèntrica de Torí, està amb 39 anys en un dels millors moments de la seva carrera. “Costa d’entendre quan ho penses, però quan l’has vist treballar sí que ho veus clar. No pot pair la derrota i treballa més que ningú, cuidant-se”, diu Pol Garcia Tena, jugador català propietat de la Juve cedit ara al Latina de la Serie B. “És el millor porter de la història”, conclou Tacconi.