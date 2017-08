La nota s’ha de posar en funció del rival

Quan vens de perdre un títol contra el Reial Madrid, sobretot si t’han clavat un 5-1 en contra, corres el risc d’agafar-te a qualsevol cosa per consolar-te. La víctima perfecta és el pròxim rival, sobretot si és -com va ser el cas- un rival notablement inferior. No inferior al Madrid, inferior a tu. I que a més està en fase de construcció. Això no s’hauria de perdre de vista, per més que el culer tingués ganes de tornar a somriure, i que ho fes amb un partit bo. Però amb matisos.

Val la pena, sobretot, destacar les aportacions d’Ernesto Valverde com a entrenador. Ahir va fer jugar Messi de fals nou, va situar Deulofeu a la dreta i Alcácer a l’esquerra, i Sergi Roberto va tornar a exercir d’Iniesta. A la segona part va fer entrar Aleix Vidal perquè jugués exclusivament d’extrem dret.

El Txingurri va arribar a l’estiu pensant-se que li comprarien Verratti i s’ha plantat a finals d’agost sense el migcampista, veient que li han pispat Neymar i que a la secretaria tècnica se li encallen els fitxatges. Mentre espera, l’únic remei que té a l’abast és sacsejar l’equip. No és que fes res que no s’hagués vist abans, però almenys va demostrar que l’equip pot tenir diferents recursos. Vaja, que el vestidor funciona amb les eines que té. Però en necessita més. O això, o oblidem-nos de títols.

Ahir Deulofeu va fer un pas endavant i es va mostrar més atrevit. Semedo va tenir un debut plàcid, sense aixecar murmuris a l’estadi. En canvi, a Alcácer no se’l va veure còmode, i Mascherano -tot i que alguns el recordaran per haver evitat l’ocasió de Sergio León- no té la velocitat de temps enrere.

Mentrestant, aliè a tots els rumors sobre una possible sortida -ja només faltaria això per tancar la barraca-, Leo Messi continua sent la peça imprescindible. Ahir no va marcar però va xutar tres cops al pal. La llàstima és que encara no se’l va veure acoblat als socis Alcácer i Deulofeu. Esperem que tingui remei, perquè el trident ha perdut una pota i no es jugarà cada cap de setmana contra un Betis.