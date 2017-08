Celtics i Cavaliers sacsegen la NBA: Irving a Boston, Thomas a Cleveland

Els Celtics i els Cavaliers han tancat aquesta matinada un dels traspassos més sonats dels últims anys a la NBA: Iaiah Thomas, Joe Crowder, Ante Zizic i una primera ronda del 'draft' del 2018 a canvi de Kyrie Irving. El moviment ha sacsejat la competició nord-americana després de dies d'excessiva inoperància als despatxos. Ha estat el punt final al serial d'Irving, pretès per diverses franquícies en expressar el seu desig de canviar de samarreta. El base, titularíssim, finalment jugarà a Boston a les ordres de Brad Stevens i al costat d'homes com Gordon Hayward i Al Horford.

Els d'Ohio i el seu 'general manager', Dan Gilbert, han sabut rebre el cop i reaccionar amb la contractació d'un altre base 'all-star', a banda d'incorporar dos jugadors que aportaran múscul-defensa (Crowder) i molt talent a la pintura –Zizic, la temporada passada al Darussafaka–, on Tristan Thompson assumia tota la responsabilitat sense ser un especialista ofensiu. Semblava difícil, però amb els canvis, guanyen els dos equips, ferms candidats a enfrontar-se a la final de la Conferència Est.

That's the only way to be to the kid! Special talent/guy! Nothing but respect and what a ride it was our 3 years together Young Gode #Filayy https://t.co/wKYmYsmdgG