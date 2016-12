Dormir millor al Dakar, l'objectiu d'Albert Llovera

"Sempre vaig molt cansat", diu Albert Llovera. El pilot andorrà tornarà a participar al Dakar aquest any al volant d'un camió, el mateix que l'any passat. Però després d'unes quantes participacions, aquest cop ha decidit que vol intentar dormir millor i ha demanat ajuda a la Fundació Estivill. Degut a la seva paraplegia, Llovera durant el Dakar dorm en una tenda de campanya. Podria dormir al camió amb la resta de l'equip -"tenim lliteres", diu-, però prefereix no fer-ho. "Si dormo a la tenda de campanya sóc més autònom, hi entro i hi surto quan em dóna la gana", explica. Al camió, Llovera necessitaria ajuda per enfilar-s'hi, i no podria baixar tot sol. "La tenda de campanya en la que dormo és una mica gran, uns 3 metres quadrats, i puc entrar-hi a dins amb la cadira i moure'm una mica", explica.

"Dormim entre tres i cinc hores" Albert Llovera Pilot

Però el Dakar, ja de per si, és sinònim de dormir poc. Les etapes són llargues i, un cop els pilots arriben al bivac, la feina que cal fer per deixar-ho tot a punt per l'endemà encara fa que s'allargui més la jornada. "Dormim entre tres i cinc hores. Amb el camió, arribem molt tard, entre les 9 i les 12 de la nit -els participants de la categoria de camions són els últims que prenen la sortida cada dia-. Però quan arribem encara hem de fer dutxa, mirar les ferides, passar pel fisioterapeuta, sopar... Anem a dormir com molt d'hora entre la 1 i la 1.30 i ens llevem entre 5 i 7 del matí", comenta Llovera.

Per poder descansar bé aquestes poques hores, Llovera ha demanat ajuda al doctor Eduard Estivill. "L'objectiu d'aquest estudi és millorar les condicions de son de l'Albert durant una cursa en condicions extremes, on el més normal és dormir poc i amb una qualitat de son pèssima", explica el doctor, que recorda que en estudis ja realitzats a esportistes es veu que "es pot millorar en un 15% en rendiment, i en un 20% en la capacitat de reacció, només tenint un bon descans".

"No només s'enfronta a la falta de son, la seva lesió medul·lar li provoca apnees" Eduard Estivill Doctor

En el cas de Llovera, el doctor Estivill afirma que "participar en el Dakar li suposa un doble risc": "No només s'enfronta a la falta de son, la seva lesió medul·lar li provoca apnees i el seu descans encara és menor", afegeix. Així, després d'estudiar el seu cas, Llovera anirà al Dakar amb un aparell anomenat CPAP, que li permet resoldre el problema de les apnees. "Dormiré amb aquest aparell i amb taps a les orelles. D'aquesta manera podré aprofitar millor les hores de son", avança el pilot, que reconeix que el seu ritme de vida "no és gaire normal" però apunta que, gràcies a l'ajuda de la Fundació Estivill, ara està "molt millor".