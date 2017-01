15 llocs que no us podeu perdre aquest 2017

Del Canadà a les remotes illes japoneses de Ryukyu, us oferim un món ple d’opcions per descobrir al llarg del 2017. Com cada any, els experts en viatges del New York Times han elaborat una selecció dels 52 llocs més especials per visitar els pròxims mesos. El criteri varia segons la destinació: hi ha indrets que han entrat a la llista per la seva bellesa inexplorada, d’altres perquè ofereixen nous espais de cultura, i també s’han tingut en compte factors conjunturals, com ara quina seria la ubicació més adequada per presenciar l’eclipsi de sol que enfosquirà part dels Estats Units a l’agost.

1. El Canadà

Un món per explorar

El Canadà és el segon país més extens en superfície. És també un món en si mateix, amb ciutats cosmopolites i meravelles naturals poc explorades. I el 2017 és l’any per visitar-lo. Per celebrar els 150 anys de la seva confederació, quan les colònies originals es van unir en un sol país, el Canadà posa enguany la catifa vermella als seus visitants. Es podrà entrar gratis als més de 200 parcs nacionals del país i als seus llocs històrics: des dels llacs turquesa i cims muntanyosos de Banff, a Alberta, fins a les dunes i penya-segats de gres vermell de Prince Edward Island. Mentrestant, a la capital, Ottawa, s’ha previst un any sencer de celebracions. I la ciutat de Mont-real també està de festa: enguany en fa 375 que va ser fundada i commemora l’efemèride amb un calendari farcit d’esdeveniments. Remy Scalza

2. Agra, l'Índia

Més enllà del Taj Mahal

Descobrir l’impressionant Taj Mahal serà més fàcil enguany gràcies al nou centre d’orientació que s’hi obrirà. Però el 2017 també ofereix noves raons per aventurar-se més enllà d’aquest mausoleu: els carrers dels voltants s’han tornat a pavimentar; el pavelló Agra, un complex de restaurants amb parets de vidre, allotjarà més d’una dotzena de venedors i locals de menjar, i s’ha començat a construir el Museu de Mughal, una col·laboració entre l’arquitecte David Chipperfield i Studio Archohm. A més, el tren més ràpid i l’autopista més llarga de l’Índia escurcen ara el trajecte des de Delhi fins a Lucknow. Ratha Step

3. Parc Nacional Grand Teton

Eclipsi solar total

El 21 d’agost la part continental dels Estats Units experimentarà un eclipsi solar total per primera vegada en 38 anys. L’eclipsi dividirà en diagonal el país, però les llums de les ciutats i el cel ennuvolat amenacen d’obstaculitzar l’espectacle visual. Una bona aposta per copsar el fenomen en la seva esplendor és contemplar-lo des del Grand Teton, a Wyoming, on hi haurà uns generosos dos minuts i 20 segons de foscor. Elisabeth Eaves

4. Hamburg, Alemanya

Refugi per a l’arquitectura i el disseny

El passeig sinuós de Zaha Hadid al llarg de l’Elba va insuflar fa poc nova vida a la riba del riu i al Warehouse District, un barri que data del segle XIX i que va aparèixer a la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco l’any 2015. A l’esplendor renovada de la ciutat també s’hi afegeix l’esperat Elbphilharmonie, dissenyat per Herzog & de Meuron i que va ser inaugurat aquest dimecres. L’estructura de vidre amb una altura de 109 metres se situa al cim d’un antic magatzem, amb un sostre de punta que evoca les veles i el passat marítim de la ciutat. David Farley

5. Marràqueix, Marroc

Art en un nou museu de moda

Un nou museu dedicat a l’obra de la icona de la moda Yves Saint Laurent s’estrenarà aquesta tardor a Marràqueix, amb l’exhibició de milers d’esbossos, peces de vestir d’alta costura i accessoris del dissenyador. L’estructura, de 3.994 m, és al costat del Jardí Majorelle, que celebrarà el seu 60 aniversari com a jardí públic el 2017 (Saint Laurent el va salvar de la demolició). L’atracció, molt visitada, també allotja un museu dedicat a la cultura berber i la residència privada del creador francès, Villa Oasis. Nora Walsh

6. Pedregal, l'Equador

Una bellesa natural que segueix sent natural

El terratrèmol que va sacsejar l’Equador l’any passat va afectar àrees que els viatgers internacionals no solen freqüentar. El que sí que freqüenten és una zona amenaçada no per la natura, sinó per l’acció de l’home: El Pedregal, un lloc que solen visitar els turistes abans o després de les excursions a les Galápagos. La vall al sud de Quito està envoltada de volcans, estepes cobertes d’herba i hisendes que serveixen de base operativa als viatgers per fer senderisme i passejar a cavall. Aneu-hi al juny per contemplar la vall abans que les noves línies elèctriques us tapin la visió del paisatge i els còndors. Tim Neville

7. Penzance, Anglaterra

Una visió de la terra de ‘Poldark’

Penzance, una ciutat portuària de Cornualla, al sud-oest d’Anglaterra, està vivint un moment de gran popularitat gràcies a la fama de Poldark, un drama d’època de la BBC ambientat a la Cornualla del XVIII. El nou bed & breakfast Chapel House s’uneix a un favorit dels locals, l’Artist Residence, mentre que restaurants com Tolcarne Inn, al veí Newlyn, i The Shore estan posant la ciutat en el mapa de les destinacions gastronòmiques. Potser el millor a Penzance -a part del paisatge- sigui la piscina Jubilee, un dels últims balnearis d’aigua salada d’Europa. Aquesta enorme piscina pública triangular va ser construïda el 1930 i s’hi acaba de fer una gran remodelació. David Shaftel

8. Estocolm

Escandinàvia a preus més assequibles

El nou accés gratuït als museus estatals farà que les visites a la capital de Suècia siguin menys costoses el 2017. Més d’una dotzena de galeries van eliminar l’any passat les seves altes tarifes d’entrada, incloent-hi el Museu d’Art Modern, el Museu d’Història Natural, el Museu d’Història de Suècia i el castell de Skokloster. Ingrid K. Williams

9. Illa de Porquerolles, França

Platja, petanca, ‘pastis’...

A només deu minuts en ferri del continent (de la ciutat de Toló, de fet), aquesta illa mediterrània de sis quilòmetres de longitud que sol passar desapercebuda és un refugi sense explorar amb senders de ciclisme de muntanya, platges de sorra i una única vinya rústica que ofereix degustacions gratuïtes de vi cada dia. En aquesta illa lliure de cotxes, la major part del territori són parcs i hi ha un llogaret idíl·lic on podreu escoltar la dringadissa de les boles de petanca i els gots plens de pastis. Ingrid K. Williams

10. Madagascar

Paradís de l’ecoturisme

Madagascar s’ha estabilitzat des de les eleccions del 2013 i està atraient novament turistes amb la seva sorprenent combinació de selves, platges i esculls. Lèmurs i camaleons són les atraccions estel·lars d’aquesta illa de la mida de França, situada davant de la costa est d’Àfrica. Els taurons balena i les balenes geperudes hi neden, els baobabs poblen les seves terres i més del 90% dels mamífers de l’illa no es poden trobar enlloc més. Elisabeth Eaves

11. El Gabon

Vida salvatge sense turisme massiu... Encara

Hipopòtams que fan surf sobre les onades. Elefants que passegen per platges de sorra. Goril·les, mandrils, tortugues de mar, balenes. El Gabon, un país africà políticament estable amb abundant vida salvatge, no apareix gaire en les llistes de llocs que cal visitar. El motiu? En gran part, la seva falta d’infraestructura. Però el govern està intentant canviar-ho. En els últims cinc anys ha millorat l’aeroport internacional del país, ha presentat una aplicació digital per a visats, ha establert un sistema de parcs nacionals i està a punt d’acabar una carretera nacional costanera. L’any passat va reobrir el Loango Lodge, situat al principal punt d’entrada del Parc Nacional i durant aquest any s’inauguraran dos hotels més a prop dels parcs nacionals Langoué Baï i Lopé. Kelly Dinardo

12. Atenes, Grècia

L’auge de l’art en una capital postcrisi

Els preus han caigut però la crisi del deute grec no ha aconseguit eclipsar l’escena artística d’Atenes. La ciutat grega ha testimoniat els últims anys un increment de galeries, col·lectius i organitzacions d’art sense ànim de lucre concebudes per a temps d’austeritat, com ara Radio Athènes, on se celebren conferències i performances, o el Nomadic Architecture Network, enfocat a la immigració. L’octubre passat el renovat EMST National Museum of Contemporary Art va obrir en una antiga fàbrica de cervesa, mentre que el Centre Cultural Fundació Stavros Niarchos, dissenyat per Renzo Piano, va ser inaugurat a l’agost. A més, Atenes serà la ciutat coamfitriona de l’edició del 2017 de Documenta, la influent mostra d’art que s’organitzava a Kassel, Alemanya, des que va encetar el seu periple, el 1955. Charly Wilder

13. Antequera, Espanya

¿Espanya té el seu propi Stonehenge?

Andalusia té una nova -però molt vella- joia arqueològica per celebrar: un lloc a la ciutat d’Antequera que és la llar d’antics dòlmens, tombes megalítiques construïdes amb enormes roques que es creu que tenen més de 5.000 anys d’antiguitat. Al juliol, tres d’aquests monuments ben preservats, juntament amb dues muntanyes properes, van ser designats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Ingrid K. Williams

14. Illes Lofoten, Noruega

Aventura i paisatges que inspiren art a l’Àrtic

Aquest arxipèlag, a dues hores i mitja en avió des d’Oslo i a més de 160 quilòmetres al nord del cercle polar àrtic, es perfila com un refugi idíl·lic per a aventurers i artistes. Les muntanyes escarpades que cauen dràsticament sobre aigües de color cobalt fan que sigui un dels indrets favorits d’excursionistes, ciclistes, piragüistes i surfistes. Aquest paisatge sorprenent també és popular entre els artistes, que han convertit les antigues fàbriques de bacallà en galeries d’art contemporani, ceràmica i fotografia. Kelly Dinardo

15. Illes Ryukyu, el Japó

El Japó del qual no havíeu sentit a parlar

Aquest arxipèlag de 160 illes és molt poc visitat pels viatgers. Amb múltiples dialectes i cultures en perill d’extinció, s’estén des de l’extrem sud de la part continental del Japó fins a 112 quilòmetres de la costa est de Taiwan. Hi trobareu llocs patrimoni de la Unesco, cedres de 1.000 anys, platges de sorra blanca i bon busseig. Daniel Scheffler

I a més...

A part d’aquests quinze, també han passat el tall dels millors llocs per visitar el 2017 del New York Times els següents destins:

El desert d’Atacama (Xile), Zermatt (Suïssa), Botswana, Dubrovnik (Croàcia), Tijuana (Mèxic), Detroit (Estats Units), Greenville (Estats Units), Osaka (Japó), Sikkim (Índia), Sanya (Xina), Xipre, la Gran Barrera de Corall (Austràlia), Minneapolis (Estats Units), Kingston (Jamaica), Comporta (Portugal), el Kazakhstan, el nord-oest de Puerto Rico, Chiang Mai (Tailàndia), Napa Valley (Califòrnia), Puerto Escondido (Mèxic), Sedona (Califòrnia), Madrid, Ketchum (Idaho), les Maldives, Calàbria (Itàlia), Esteros del Iberá (Argentina), Ístria (Croàcia), Placencia (Belize), Langtang (el Nepal), Bozcaada (Turquia), Birmingham (Alabama, els Estats Units), Valle Sagrado (el Perú), Laikipia (Kènia), Busan (Corea del Sud), Portland (Oregon, els Estats Units), Budapest (Hongria), el sud del Bronx (Nova York, els Estats Units).