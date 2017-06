Europa planta cara a la retirada dels EUA de l’Acord de París

Que els Estats Units -el país més industrialitzat del món- decideixin abandonar l’Acord de París és un cop molt dur per als països que el van signar. Però Europa està decidida a agafar les regnes de la lluita contra el canvi climàtic i tirar endavant sense els EUA. “No hi haurà res que ens aturi. Estem més determinats que mai a lluitar contra el canvi climàtic”, va assegurar ahir la cancellera alemanya, Angela Merkel. També el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va qualificar “d’error històric” la decisió de Donald Trump.

Davant el risc que l’Acord de París s’aigualeixi amb la sortida dels Estats Units, el missatge d’Europa va ser contundent: l’Acord de París tindrà un lideratge renovat. La UE no vol que ningú tiri la tovallola i va fer una crida a la comunitat internacional perquè tots els països segueixin remant en la mateixa direcció, malgrat que els EUA hagin donat un cop de porta al pacte climàtic.

Els líders europeus i els dels països més rics del món ja van poder comprovar a la cimera de l’OTAN a Brussel·les i a la del G-7 a Taormina (Itàlia) que és l’hora de tirar endavant sense els Estats Units en qüestions clau com el mediambient i de teixir noves aliances mundials. Amb l’anunci que els EUA es despengen de la lluita contra el canvi climàtic, la UE planta cara a Trump i es prepara per demostrar que el lideratge i el compromís de Washington no són imprescindibles. “La lluita contra el canvi climàtic seguirà avançant amb els EUA o sense”, va subratllar Tusk.

L’endemà de l’anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, el consens a Europa era total, fins i tot entre els governs europeus més díscols. Després de la declaració conjunta de dijous d’Alemanya, França i Itàlia contra la decisió de la nova administració nord-americana, ahir hi va haver més crítiques. “És una decisió molt lamentable i ho estic dient de manera molt continguda”, assegurava Merkel.

Rajoy, poc contundent

Espanya, que no es va sumar a la declaració dels tres països europeus, ha sigut dels pocs socis de la Unió que han reaccionat amb una certa fredor a l’anunci de Trump. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es va limitar ahir a publicar un tuit afirmant el compromís de l’Estat amb el canvi climàtic sense fer cap referència al president dels EUA i a la seva decisió de retirar-se de l’Acord de París.

Davant la intenció de Trump de reobrir el pacte contra el canvi climàtic, Brussel·les va advertir que no és negociable. “L’Acord de París és aquí per quedar-s’hi. Els seus 29 articles no són negociables. Hi són perquè es puguin posar en marxa. I això és el que farà la UE. Estem al costat correcte de la història”, va afirmar el comissari europeu de Canvi Climàtic, l’exministre espanyol Miguel Arias Cañete.

Europa va començar ahir a escenificar els canvis geopolítics que impliquen l’arribada de Trump al poder. Sense els Estats Units, la UE està disposada a establir noves aliances contra el canvi climàtic. En la cimera que van celebrar la Xina i la UE a Brussel·les, els dos blocs es van mostrar units i compromesos amb l’Acord de París. La declaració final sobre canvi climàtic, però, no es va poder signar pels desacords amb el gegant asiàtic en temes comercials, sobretot per la sobreproducció d’acer a la Xina i per qüestions relacionades amb l’Organització Mundial del Comerç (OMC). La UE, com ja és habitual, va passar de puntetes sobre temes de drets humans.

Bona sintonia amb la Xina

Tot i els desacords comercials, el govern xinès i la UE van escenificar la seva sintonia amb la celebració d’una roda de premsa conjunta. No sempre ha pogut ser així. En anys anteriors, la cimera bilateral havia acabat sense compareixença conjunta per les disputes entre Pequín i Brussel·les. Ahir fins tot el primer ministre xinès es va permetre fer broma davant de Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea. En un moment de la roda de premsa, Juncker es va treure l’auricular i va dir que no funcionava. “L’auricular no és fet a la Xina”, va dir divertit Li Keqiang.