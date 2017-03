WikiLeaks filtra detalls d'un atac cibernètic de la CIA

WikiLeaks ha fet públics alguns detalls sobre un programa de "hacking" de l'Agència d'Intel·ligència dels Estats Units. Aquesta informació és un avançament de 'Vault 7', un projecte que preveu treure a la llum documents confidencials de la CIA. Des del portal de filtracions, es defineix com "la major filtració de dades d'intel·ligència de la història".

Julian Assange, que dirigeix WikiLeaks, ha emès un comunicat des de l'ambaixada de l'Equador a Londres, on està refugiat, explicant que "la filtració d'aquest dimarts és excepcional des d'una perspectiva legal, política i forense". A més, ha afegit que "hi ha un gran risc de proliferació en el desenvolupament d'armes cibernètiques", ja que les agències de seguretat no són capaces de controlar-les un cop les han creades.

Aquest dimarts es publicarà el primer número del projecte 'Vault 7': 'Year Zero', amb 8.761 arxius i documents, on s'exposen els sistemes de "hacking", software maliciós i armes cibernètiques utilitzades per l'agència d'espionatge estatunidenca. Específicament, dóna a conèixer l'abast i la direcció d'aquest programa de "hacking" encobert de la CIA, ja que va actuar contra diversos productes, com l'iPhone d'Apple, l'Android de Google, el Windows de Microsoft i les televisions de Samsung.

Segons WikiLeaks, "la CIA ha perdut recentment el control sobre la major part del seu arsenal de "hacking", inclòs software maliciós, virus, atacs de dia zero, sistemes de control remot de software maliciós i documents associats".

La web de WikiLeaks havia anunciat una roda de premsa de Julian Assange a través d'Internet per a aquest dimarts amb l'objectiu de presentar el projecte. Tanmateix, s'ha anul·lat fins a nou avís, tal com ha comunicat el portal a través de Twitter, perquè les seves plataformes han estat atacades.