Amazon compra la sèrie de Bryan Cranston 'Electric dreams'

A principis de gener, Amazon va estrenar Sneaky Pete, una sèrie produïda per l’actor Bryan Cranston (que va interpretar el protagonista de Breaking bad ). Ara la plataforma torna a apostar per la faceta de productor de l’intèrpret i ha adquirit els drets de Philip K. Dick’s electric dreams, també elaborada per Cranston. Es tracta d’una sèrie antològica de 10 episodis que traslladarà a la televisió les adaptacions de Philip K Dick, l’autor de ciència-ficció que va escriure la història en la qual es va inspirar Blade runner. L’escriptor també és el responsable d’altres obres literàries que s’han convertit en pel·lícules, com ara Minority report i Desafío total.

La sèrie també estarà produïda per Sony TV, el canal britànic Channel 4 i el showrunner Ronald D. Moore. Tot i que la ficció es va començar a gestar el maig passat, de moment només s’ha donat a conèixer els noms dels guionistes, entre els quals hi ha Dee Rees, que va escriure i dirigir la sèrie Bessie, Tony Grisoni, Jack Thorne i Matthew Graham. També s’ha anunciat que Cranston apareixerà en almenys un dels episodis de la sèrie.