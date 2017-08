Apple invertirà 1.000 milions de dòlars en contingut original

L’executiu Matt Cherniss ha fitxat per Apple amb l’encàrrec d’impulsar la seva nova unitat audiovisual. Aquest departament neix amb un xec sota el braç: 1.000 milions de dòlars, que seran la xifra de què disposarà Cherniss, anterior president de WGN America i Tribune Studios, per produir contingut propi per a la marca de la poma. L’executiu s’integrarà en un equip on ja hi ha altres pesos pesants del sector, com Zack Van Amburg i Jamie Erlicht, que abans de ser contractats per Apple al juny havien sigut presidents de Sony Pictures Television.

Cherniss té en el seu currículum haver comprat la sèrie Manhattan, que va reportar a la cadena WGN el seu primer premi Emmy. També va impulsar les sèries Underground i Outsiders, que van obtenir unes audiències prou bones i van poder entrar en el top 20 de sèries dramàtiques als Estats Units.

Apple ja ha estrenat algun contingut original, però encara amb timidesa. N’és una prova el concurs Planet of the apps, estrenat al juny, amb Gwyneth Paltrow, Jessica Alba i el raper Will.i.am entre els membres del jurat.