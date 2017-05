Bulgària presenta candidatura a la victòria en la segona semifinal d'Eurovisió

El representant de Bulgària, Kristian Kostov, va demostrar aquest dijous a la nit que té opcions reals de lluitar per la victòria al festival d'Eurovisió i de fer ombra als dos màxims favorits, l' italià Francesco Gabbani i el portuguès Salvador Sobral. Amb només 17 anys, Kostov va ser el gran triomfador de la segona semifinal i podria fer valer el suport de la comunitat russa, que no podrà votar cap candidat propi –el país es va retirar després que les autoritats ucraïneses vetessin l'entrada al país de la seva representant, Iúlia Samoilova – i podria compensar-ho impulsant aquest jove nascut a Moscou, on ha viscut la major part de la seva vida.

A banda de Kostov, també van aconseguir el bitllet per a la final d'aquest dissabte els representants de Romania, Hongria, Bielorússia, Àustria, Dinamarca, Holanda, Noruega, Croàcia i Israel. La principal sorpresa va ser l'eliminació d' Estònia, que va caure de la competició juntament amb Malta, San Marino, Irlanda, Suïssa, Lituània, Sèrbia i Macedònia. Malgrat aquesta mala notícia, la representant macedònia, Jana Burceska, es podrà endur un bon record de la seva participació a la semifinal d'Eurovisió, ja que el seu nòvio li va demanar matrimoni en directe durant la gala.

Els deu cantants classificats aquest dijous se sumaran als deu que havien superat la primera semifinal i als sis que ja tenien bitllet directe per a la final – Espanya, França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Ucraïna–. La final d'Eurovisió, que aquest any se celebra a Kíev, començarà dissabte a les 21.00 h i es podrà veure en directe per La 1.