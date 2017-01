260x366 Carregar a la independència el que és culpa de l'alcohol Carregar a la independència el que és culpa de l'alcohol

Un titular de 'La Vanguardia' diu: "Un indigent begut en mata un altre en una discussió per la independència". Però, a dins del text, s'explica: "El més probable és que, tenint en compte l'estat en què es trobaven, s'haguessin enfrontat per qualsevol cosa". I, de fet, a la crònica es detalla que tot va començar per una discussió sobre futbol que es va anar embrancant. 'El Periódico', que també s'ocupa del cas, titula justament en aquest sentit: "Un sensesostre n'apunyala un altre durant una discussió sobre futbol". És cert que tots dos titulars són factualment certs. Però a ningú se li escapa que el primer fa ressonar unes connotacions polítiques molt determinades: la vella cançó que la independència és igual a fractura social (però l'unionisme d'acotar el cap, estranyament, es veu que no en crea cap). La tria és, com a mínim, poc prudent, ja que és molt fàcil que el lector consideri 'en una discussió per la independència' com a complement circumstancial de causa. Però, un cop llegida la informació –que evita prou de ficar-se en el vesper que suggereix el titular–, queda clar que la culpa s'hauria de carregar sobre l'alcohol (però ningú alçarà el dit contra això). O sobre les penoses circumstàncies socials de tots dos protagonistes (ídem).

Pocavergonya

Llegeixo a OK Diario: "Condemnen l'Ajuntament de Madrid per la mort d'una dona a qui no van auxiliar". Il·lustren el tuit amb una fotografia de Manuela Carmena. Però hi ha un petit problema: el sinistre en qüestió va passar l'any 2009, quan l'alcalde era Alberto Ruiz-Gallardón, del PP. El mitjà ha retirat la imatge per l'allau comprensible de protestes. Per sort, les xarxes han complert amb el seu paper d' hemeroteca de la vergonya i la infàmia encara es pot consultar. Ah, el mitjà el dirigeix Eduardo Inda, convidat habitual de programes de debat polític.